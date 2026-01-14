Julián Quiñones Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita El delantero mexicano lideró el triunfo de Al-Qadisiya vs. Al-Feiha y lucha por el título de goleo con CR7.

Julián Quiñones anotó triplete en Arabia Saudita. Imagen Getty Images

Julián Quiñones sigue brillando en Arabia Saudita y más que nunca levanta la mano para ir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana al anotar un hat-trick con Al-Qadisiya este miércoles.

El delantero mexicano lideró la victoria de su equipo para golear 5-0 a Al-Feiha en la Jornada 15 de la Liga de Arabia Saudita.

En un tiro de esquina al minuto 47, Quiñones apareció en el centro del área para conectar el balón y hacer el 1-0; al 53’, aprovechó un rebote en otro córner para el segundo; y marcó el tercero con un cabezazo al minuto 61.

Es el segundo triplete de Julián Quiñones en la temporada tras el que le hizo al NEOM el pasado 19 de octubre.

El delantero del Tri salió de cambio al minuto 74 por Abdulla Al Salem para descansar de cara al próximo partido contra el Al-Hazm, también de la Saudi Pro League.

Los autores de los otros dos goles del Al-Qadisiya fueron Eyad Sidi (87') y Mateo Retegui (penal, 90+3').

Julián Quiñones compite con Cristiano Ronaldo por el título de goleo

Julián Quiñones llegó a 12 goles en 11 partidos en la Liga saudí y 16 goles en 15 encuentros en todas las competencias de la temporada.

El mexicano aprieta en la lucha por el título de goleo al empatar a Joshua King con los 12 tantos y ponerse a uno de Joao Félix y a tres goles del líder Cristiano Ronaldo.

De esta manera, Julián Quiñones quiere terminar por convencer a Javier Aguirre para entrar a lista final de la Copa del Mundo donde México será sede y protagonizará el partido de inauguración el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Quiñones pelea por un puesto con Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Germán Berterame y el delantero sensación de la Liga MX, Armando ‘Hormiga’ González.