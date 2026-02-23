    Julián Quiñones

    Julián Quiñones anota con Al-Qadisiya tras sobreponerse a grandes fallas

    El delantero mexicano llegó a 22 goles en la Liga de Arabia Saudita y se pone a uno del líder de goleo.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Julián Quiñones hace gol tras sobreponerse de fallas épicas


    Julián Quiñones sigue con impresionante paso goleador en la Liga de Arabia Saudita y este lunes anotó un gol para colaborar en la victoria por 4-0 de Al-Qadisiya sobre Al-Ettifaq.

    El delantero mexicano salió con la pólvora mojada al fallar al menos tres ocasiones claras de gol, incluida una chilena con marco abierto.

    Incluso, a Quiñones se le escapó el 2-0 al llegar tarde al balón con una barrida, pero afortunadamente apareció Christopher Bonsu en el segundo poste para ampliar el marcador.

    El gol de Julián Quiñones llegó sobre la hora (90+2) al empujar el balón que le quedó servido gracias a que el portero rival escupiera un cabezazo de Yasir Al-Shahrani.

    Nahitan Nández había abierto el marcador al minuto 3, mientras que Julian Weigl cerró la goleada un minuto después del tanto del delantero mexicano (90+3’).

    Julián Quiñones llegó a 27 goles en 25 partidos disputados de la temporada, 22 en la Liga de Arabia Saudita para alejarse de Cristiano Ronaldo (20) y ponerse a uno del líder de goleo, el británico Ivan Toney (23).

    Quiñones no fue el único mexicano en la cancha, pues el árbitro César Arturo Ramos fue el encargado en pitar el encuentro pendiente de la Jornada 10.

    Cabe recordar que, la Saudi Pro League hace un esfuerzo económico y logístico para contratar árbitros internacionales, a menudo con gafete FIFA, para aumentar la calidad del arbitraje, el nivel de las competencias y posicionar la Liga a nivel mundial.

