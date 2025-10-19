Video ¡Encendido! Julián Quiñones le da triunfo a su equipo en la Liga árabe

Julián Quiñones volvió a brillar este domingo con su equipo, el Al Qadsiah, ante el Neom Sports por la Jornada 5 de la Liga de Arabia Saudita.

El primer tanto del delantero de la Selección Mexicana se produjo a los 10 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada individual en la que se abrió paso entre dos defensores y controló con precisión dentro del área.

Ante la salida del arquero rival, el exjugador de América y Atlas definió con elegancia al segundo palo, provocando el estallido de los aficionados locales en el Prince Saud bin Jalawi Stadium.

Y justo antes de terminar la primera mitad, de nueva cuenta Quiñones anotó el segundo tanto del partido, esta vez tras empujar un buen centro de un compañero.