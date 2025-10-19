Julián Quiñones se luce con estos goles con Al Qadsiah tras Fecha FIFA
El delantero de la Selección Mexicana se volvió a lucir este domingo con su equipo en la liga de Arabia Saudita.
Julián Quiñones volvió a brillar este domingo con su equipo, el Al Qadsiah, ante el Neom Sports por la Jornada 5 de la Liga de Arabia Saudita.
El primer tanto del delantero de la Selección Mexicana se produjo a los 10 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada individual en la que se abrió paso entre dos defensores y controló con precisión dentro del área.
Ante la salida del arquero rival, el exjugador de América y Atlas definió con elegancia al segundo palo, provocando el estallido de los aficionados locales en el Prince Saud bin Jalawi Stadium.
Y justo antes de terminar la primera mitad, de nueva cuenta Quiñones anotó el segundo tanto del partido, esta vez tras empujar un buen centro de un compañero.
Con estos dos tantos, Quiñones llegó a cinco goles en igual número de fechas de la Saudi Pro League, confirmando su relevancia en el equipo.