Quiñones y Roger; los hombres gol que le falta al América
Las Águilas viven una sequía de goles, mientras sus ex compiten con varias figuras.
América vive un momento preocupante desde el torneo pasado tras la sequía goleadora que arrastran sus delanteros y ante esto comienzan a extrañar a dos exjugadores que ahora brillan en el futbol árabe.
Se trata de Julián Quiñones y Roger Martínez, quienes mantienen una férrea pelea con Cristiano Ronaldo por el liderato de goleo en Arabia Saudita.
Mientras Henry Martín, Raúl Zúñiga, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila suman ocho anotaciones con las Águilas, todos en el Apertura 2025 y ninguno en el Clausura 2026, Quiñones y Martínez suman 29 goles en lo que va de la temporada.
El delantero de la Selección Mexicana tiene con el Al-Qadisiya 15 goles, mientras que el colombiano cuenta con 14 en el Al-Taawoun FC, los dos por debajo de Cristiano Ronaldo que suma 16 tantos.
Quiñones llegó al América en el 2023 y durante un año con los Azulcremas logró un bicampeonato y anotó 23 goles en 52 juegos.
Por su parte, Roger Martínez jugó con las Águilas por cinco años donde obtuvo un título de liga y se marchó con 35 tantos.
Con la sequía que arrastra el cuadro americanista y viendo el presente de Quiñones y Roger ¿las Águilas los extrañan?