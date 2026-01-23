Liga MX Quiñones y Roger; los hombres gol que le falta al América Las Águilas viven una sequía de goles, mientras sus ex compiten con varias figuras.

Por: Raúl Martínez

Video ¿Los extrañan en América? Quiñones y Roger a la par de Cristiano Ronaldo

América vive un momento preocupante desde el torneo pasado tras la sequía goleadora que arrastran sus delanteros y ante esto comienzan a extrañar a dos exjugadores que ahora brillan en el futbol árabe.

Se trata de Julián Quiñones y Roger Martínez, quienes mantienen una férrea pelea con Cristiano Ronaldo por el liderato de goleo en Arabia Saudita.

Mientras Henry Martín, Raúl Zúñiga, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila suman ocho anotaciones con las Águilas, todos en el Apertura 2025 y ninguno en el Clausura 2026, Quiñones y Martínez suman 29 goles en lo que va de la temporada.

El delantero de la Selección Mexicana tiene con el Al-Qadisiya 15 goles, mientras que el colombiano cuenta con 14 en el Al-Taawoun FC, los dos por debajo de Cristiano Ronaldo que suma 16 tantos.

Quiñones llegó al América en el 2023 y durante un año con los Azulcremas logró un bicampeonato y anotó 23 goles en 52 juegos.

Por su parte, Roger Martínez jugó con las Águilas por cinco años donde obtuvo un título de liga y se marchó con 35 tantos.

Con la sequía que arrastra el cuadro americanista y viendo el presente de Quiñones y Roger ¿las Águilas los extrañan?