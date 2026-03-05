    Liga MX

    Revelan el calendario de Leagues Cup 2026 con partidos en México

    El torneo entre la Liga MX y MLS otorga tres cupos a la Concacaf Champions Cup 2027.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Leagues Cup 2026: Revelan el calendario del torneo con partidos en México

    Se reveló el calendario de la Leagues Cup 2026 que se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre entre equipos de la MLS y la Liga MX con la novedad de que se jugarán partidos en México.

    De cara a la sexta edición de este torneo, el pasado mes de diciembre fue cuando se dieron a conocer los primeros detalles de este torneo, con los equips designados por la liga de los Estados Unidos.

    Los 18 clubes de la MLS que participarán este año son: Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami, LAFC, Minnesota United, Nashville SC, New York City FC, Orlando City, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps.

    Los 18 de la Liga MX son: América, Atlas, Atlético de San Luis, Chivas, Cruz Azul, FC Juárez, León, Mazatlán FC, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana y Toluca.

    PARTIDOS EN MÉXICO DE LA LEAGUES CUP 2026


    La Fase Uno de Leagues Cup 2026 comenzará el martes 4 de agosto y ofrecerá 54 partidos de rivalidad entre las dos ligas a lo largo de nueve días de competencia, con cuatro encuentros destacados que se disputarán en México que se jugarán en las sedes de los tres clubes mejor clasificados en el Ranking de Leagues Cup: Club Toluca (2 partidos), Tigres y América.

    Los tres siguientes equipos mejores posicionados de la Liga MX, Cruz Azul, Monterrey y Pachuca, también reciben beneficios competitivos, que incluyen un partido en sede neutral o con menor desplazamiento.

    Cabe recordar que Seattle Sounders es el vigente campeón del torneo y se mantiene el formato de una tabla general por liga, donde los cuatro primeros de cada una avanzan a Cuartos de Final.

    PARTIDOS MÁS LLAMATIVOS DE LA LEAGUES CUP 2026


    La noche inaugural presentará seis partidos, cinco de ellos primeros enfrentamientos en la historia de Leagues Cup entre clubes de la MLS y la Liga MX.

    Estos son algunos de los partidos que más llaman la atención de cara a la Leagues Cup 2026:

    • Toluca vs. Seattle Sounders, 5 de agosto en el Nemesio Diez
    • LAFC vs. Chivas, 5 de agosto en el BMO Stadium
    • Cruz Azul vs. Philadelphia Union, 6 de agosto en el Subaru Park
    • Inter Miami vs. Monterrey, 8 de agosto en el Nu Stadium
    • Toluca vs. LAFC, 8 de agosto en BMO Stadium
    • Tigres vs. Vancouver, 11 de agosto en el Estadio Universitario
    • Columbus vs. Pumas, 11 de agosto en el ScottsMiracle-Gro Field
    • Toluca vs. Dallas, 12 de agosto en el Nemesio Diez
    • América vs. San Diego en el Estadio Banorte con fecha por determinar.
