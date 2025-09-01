    Futbol

    Las palabras de los papás de Obed Vargas, tras conquistar la Leagues Cup

    La familia del futbolista mexicano del Seattle Sounders aseguran sentir orgullo por sus raíces y estar agradecidos con Dios.

    Por:
    Redacción.
    Video Las palabras de los papás de Obed Vargas, tras conquistar la Leagues Cup

    El futbolista mexicano Obed Vargas a sus 20 años sumó su primera Leagues Cup con Seattle Sounders al derrotar 3-0 al Inter Miami de Leo Messi. El jugador nacional fue pieza importante en el triunfo de su equipo y al final del partido tanto él, como su familia dieron sus impresiones al respecto.

    Su padre no ocultó su felicidad y destacó el estar muy orgulloso de sus raíces como mexicano, al igual que toda su familia. “Agradecido con Dios y alguna vez le dije a mi hijo que llegaría el día en que jugara esta clase de compromisos, en escenarios como este y ante rivales de jerarquía como Leo Messi”, agregó.

    PUBLICIDAD

    Su mamá señaló que hoy tuvieron la oportunidad de vivir un sueño y cumplirlo de jugar un partido ante Leo Messi. “Es mucha la felicidad que se haya concretado esta oportunidad y sobre todo el salir campeón”, añadió.

    Obed Vargas espera un llamado a la Selección Mexicana de cara al Mundia Sub 20.


    Más sobre Futbol

    1 min
    Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    1 min
    Partidos de hoy 7 de agosto: Última jornada de Leagues Cup

    Partidos de hoy 7 de agosto: Última jornada de Leagues Cup

    1 min
    Atlas se despide de Leagues Cup con tres derrotas

    Atlas se despide de Leagues Cup con tres derrotas

    2 min
    Violante y el nuevo ‘encargo’ del técnico André Jardine

    Violante y el nuevo ‘encargo’ del técnico André Jardine

    1 min
    Seattle Sounders vs. Santos Laguna | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    Seattle Sounders vs. Santos Laguna | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    Relacionados:
    FutbolObed VargasSeattle Sounders FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD