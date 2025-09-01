Video Las palabras de los papás de Obed Vargas, tras conquistar la Leagues Cup

El futbolista mexicano Obed Vargas a sus 20 años sumó su primera Leagues Cup con Seattle Sounders al derrotar 3-0 al Inter Miami de Leo Messi. El jugador nacional fue pieza importante en el triunfo de su equipo y al final del partido tanto él, como su familia dieron sus impresiones al respecto.

Su padre no ocultó su felicidad y destacó el estar muy orgulloso de sus raíces como mexicano, al igual que toda su familia. “Agradecido con Dios y alguna vez le dije a mi hijo que llegaría el día en que jugara esta clase de compromisos, en escenarios como este y ante rivales de jerarquía como Leo Messi”, agregó.

Su mamá señaló que hoy tuvieron la oportunidad de vivir un sueño y cumplirlo de jugar un partido ante Leo Messi. “Es mucha la felicidad que se haya concretado esta oportunidad y sobre todo el salir campeón”, añadió.

Obed Vargas espera un llamado a la Selección Mexicana de cara al Mundia Sub 20.