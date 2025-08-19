    Inter Miami

    Guido Pizarro dice que con o sin Messi, Tigres no variará su juego ante Inter Miami

    El director técnico de los universitarios señala que buscará ante todo tener el control del juego de los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

    TUDN
    Guido Pizarro, director técnico de Tigres, tiene las cosas muy claras para cuando enfrente al Inter Miami en su juego de los Cuartos de Final de la Leagues Cup del miércoles por la noche y es que con o sin Messi los universitarios no variarán su juego.

    Así lo expresó en conferencia de prensa previa al duelo entre el conjunto de la Liga MX y el de la MLS.

    "No es normal enfrentar a un talla como Messi, mismo Suárez, mismo Busquet, mismo Jordi, mismo los demás jugadores de ellos, pero sinceramente nuestra forma no va a variar", aseguró.

    "Entendiendo que tenemos jugadores para intentar tener el control del juego. Con mucha atención que son jugadores que en cualquier momento pueden desequilibarte o pueden hacer una jugada que pueden cambiar el rumbo del partido, pero nuestro equipo debe de venir haciendo las cosas que viene haciendo con los recaudos del equipo rival, pero tratando de imponernos desde el juego. Tratar de tener el control del juego", añadió para completar su idea.

    Sin embargo, el técnico argentino no pierde de vista lo difícil de la empresa de tratar de detener a Lionel Messi sobre el terreno de juego, pero su idea del juego sigue siendo la misma.

    "Con Messi no lo tuvo nadie nunca, el secreto de poder pararlo. Así que me enfocó más que nada a lo que tiene que hacer nuestro equipo. Para poder imponernos acá y tratar de hacer nuestro juego, y a partir de ahí poder ganar", señaló.

    Inter Miami y Tigres se enfrentarán la noche de este miércoles en partido único de Cuartos de Final de la Leagues Cup que se celebrará en el Estadio Chase de Florida.

    El resto de partidos de la fase y que se celebrarán el mismo día son: Toluca vs. Orlando, Seattle Sounders vs. Puebla y LA Galaxy vs. Pachuca.

