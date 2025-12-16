Leagues Cup 2026: Fechas y equipos de Liga MX y MLS que jugarán el torneo
Estos son los clubes que disputarán la Leagues Cup 2026 que se jugará después de la Copa del Mundo.
La Leagues Cup 2026 anunció las fechas y los equipos de Liga MX y MLS que participarán en el torneo que se celebrará después del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
La Leagues Cup se llevará a cabo entre el próximo 4 de agosto y 6 de septiembre con 36 clubes, 18 de Liga MX y 18 de MLS, tal y como se disputó la edición pasada.
En los próximos días, o semanas, la Leagues Cup dará a conoce más detalles de la edición 2026 como el formato y calendario de partidos.
Cabe recordar que, en la Leagues Cup 2025, los clubes de Liga MX se enfrentaron a tres rivales de la MLS con dos tablas, una para cada liga, donde los primeros cuatro lugares de cada tabla calificaron a Cuartos de Final.
Seattle Sounders se proclamó en la edición del 2025 tras golear 3-0 al Inter Miami con una gran actuación del mexicano Obed Vargas, hoy en la mira para reforzar al América.
Equipos que jugarán la Leagues Cup 2026
Clubes de Liga MX
Los equipos mexicanos buscarán su revancha en esta edición después de quedar eliminados en Cuartos de Final.
- América
- Atlas
- Atlético de San Luis
- Chivas
- Cruz Azul
- FC Juárez
- León
- Mazatlán FC
- Monterrey
- Necaxa
- Pachuca
- Puebla
- Pumas
- Querétaro
- Santos Laguna
- Tigres
- Tijuana
- Toluca
Clubes de MLS
Los equipos de la MLS buscarán aumentar su supremacía sobre los de Liga MX y ganar su cuarto título consecutivo en el actual formato tras los títulos de Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).
- Austin FC
- Charlotte FC
- Chicago Fire
- FC Cincinnati
- Columbus Crew
- FC Dallas
- Inter Miami
- LAFC
- Minnesota United
- Nashville SC
- New York City FC
- Orlando City
- Philadelphia Union
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Diego FC
- Seattle Sounders
- Vancouver Whitecaps