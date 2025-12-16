Liga MX Leagues Cup 2026: Fechas y equipos de Liga MX y MLS que jugarán el torneo Estos son los clubes que disputarán la Leagues Cup 2026 que se jugará después de la Copa del Mundo.

La Leagues Cup 2026 anunció las fechas y los equipos de Liga MX y MLS que participarán en el torneo que se celebrará después del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La Leagues Cup se llevará a cabo entre el próximo 4 de agosto y 6 de septiembre con 36 clubes, 18 de Liga MX y 18 de MLS, tal y como se disputó la edición pasada.

En los próximos días, o semanas, la Leagues Cup dará a conoce más detalles de la edición 2026 como el formato y calendario de partidos.

Cabe recordar que, en la Leagues Cup 2025, los clubes de Liga MX se enfrentaron a tres rivales de la MLS con dos tablas, una para cada liga, donde los primeros cuatro lugares de cada tabla calificaron a Cuartos de Final.

Equipos que jugarán la Leagues Cup 2026

Clubes de Liga MX



Los equipos mexicanos buscarán su revancha en esta edición después de quedar eliminados en Cuartos de Final.

América

Atlas

Atlético de San Luis

Chivas

Cruz Azul

FC Juárez

León

Mazatlán FC

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas

Querétaro

Santos Laguna

Tigres

Tijuana

Toluca

Clubes de MLS



Los equipos de la MLS buscarán aumentar su supremacía sobre los de Liga MX y ganar su cuarto título consecutivo en el actual formato tras los títulos de Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).