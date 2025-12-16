    Liga MX

    Leagues Cup 2026: Fechas y equipos de Liga MX y MLS que jugarán el torneo

    Estos son los clubes que disputarán la Leagues Cup 2026 que se jugará después de la Copa del Mundo.

    Video ¡Leagues Cup revela fechas y equipos para la edición 2026!

    La Leagues Cup 2026 anunció las fechas y los equipos de Liga MX y MLS que participarán en el torneo que se celebrará después del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

    La Leagues Cup se llevará a cabo entre el próximo 4 de agosto y 6 de septiembre con 36 clubes, 18 de Liga MX y 18 de MLS, tal y como se disputó la edición pasada.

    PUBLICIDAD

    En los próximos días, o semanas, la Leagues Cup dará a conoce más detalles de la edición 2026 como el formato y calendario de partidos.

    Más sobre Liga MX

    ¡Barrida histórica! La burla de la MLS a la Liga MX por la Leagues Cup
    2:22

    ¡Barrida histórica! La burla de la MLS a la Liga MX por la Leagues Cup

    Leagues Cup
    La MLS se burla de la Liga MX tras eliminación en la Leagues Cup 2025
    1 mins

    La MLS se burla de la Liga MX tras eliminación en la Leagues Cup 2025

    Leagues Cup
    Equipos clasificados y partidos de Semifinales de la Leagues Cup 2025
    1 mins

    Equipos clasificados y partidos de Semifinales de la Leagues Cup 2025

    Leagues Cup
    Resumen: Luis Suárez se la aplica a Nahuel con estos goles y elimina a Tigres
    1:11

    Resumen: Luis Suárez se la aplica a Nahuel con estos goles y elimina a Tigres

    Leagues Cup
    Inter Miami lanza advertencia que pone a 'temblar' a Tigres en Leagues Cup
    1 mins

    Inter Miami lanza advertencia que pone a 'temblar' a Tigres en Leagues Cup

    Leagues Cup
    Así podrás ver el Toluca vs. Orlando City de la Leagues Cup
    2:06

    Así podrás ver el Toluca vs. Orlando City de la Leagues Cup

    Leagues Cup
    Así podrás ver el juego entre Inter Miami y Tigres de Leagues Cup
    2:12

    Así podrás ver el juego entre Inter Miami y Tigres de Leagues Cup

    Leagues Cup
    ¿Ventaja para Messi? Ya hay fechas y horarios de Cuartos de Leagues Cup
    1:50

    ¿Ventaja para Messi? Ya hay fechas y horarios de Cuartos de Leagues Cup

    Leagues Cup
    No hay 'grandes', pero sí a Messi ante mexicanos: así los Cuartos de Leagues Cup
    1:22

    No hay 'grandes', pero sí a Messi ante mexicanos: así los Cuartos de Leagues Cup

    Leagues Cup
    ¡No es 5 de Mayo… pero Puebla celebra a lo grande!
    1:18

    ¡No es 5 de Mayo… pero Puebla celebra a lo grande!

    Leagues Cup

    Cabe recordar que, en la Leagues Cup 2025, los clubes de Liga MX se enfrentaron a tres rivales de la MLS con dos tablas, una para cada liga, donde los primeros cuatro lugares de cada tabla calificaron a Cuartos de Final.

    Seattle Sounders se proclamó en la edición del 2025 tras golear 3-0 al Inter Miami con una gran actuación del mexicano Obed Vargas, hoy en la mira para reforzar al América.

    Equipos que jugarán la Leagues Cup 2026

    Clubes de Liga MX


    Los equipos mexicanos buscarán su revancha en esta edición después de quedar eliminados en Cuartos de Final.

    • América
    • Atlas
    • Atlético de San Luis
    • Chivas
    • Cruz Azul
    • FC Juárez
    • León
    • Mazatlán FC
    • Monterrey
    • Necaxa
    • Pachuca
    • Puebla
    • Pumas
    • Querétaro
    • Santos Laguna
    • Tigres
    • Tijuana
    • Toluca

    Clubes de MLS


    Los equipos de la MLS buscarán aumentar su supremacía sobre los de Liga MX y ganar su cuarto título consecutivo en el actual formato tras los títulos de Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025).

    • Austin FC
    • Charlotte FC
    • Chicago Fire
    • FC Cincinnati
    • Columbus Crew
    • FC Dallas
    • Inter Miami
    • LAFC
    • Minnesota United
    • Nashville SC
    • New York City FC
    • Orlando City
    • Philadelphia Union
    • Portland Timbers
    • Real Salt Lake
    • San Diego FC
    • Seattle Sounders
    • Vancouver Whitecaps
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX