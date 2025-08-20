    Futbol

    Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    La Franja busca seguir con el sueño de Leagues Cup al avanzar de forma sorpresiva, pero el rival sabe meter goles y ganar.

    Por:
    Redacción.
    Video Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    El Puebla, a diferencia de otros equipos de la Liga MX, cumplió con una destacada actuación al sumar dos victorias, por una derrota en la fase de grupos de la Leagues Cup.

    La Franja sumó los puntos necesarios para acceder a los Cuartos de Final en donde enfrentará a Seattle Sounders, que por su parte arrancó goleando a Cruz Azul 7-0 y después derrotó a Santos y Tijuana por marcador de 2-1 en cada uno de los partidos.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER SEATTLE VS PUEBLA

    Fecha: Miércoles 20 de agosto en el Lumen Field de Seattle.

    Horario: A las 21:00 Horas del Centro de México, 23:00 Hora del Este y 20:00 hora del Pacífico, en los Estados Unidos.

    Dónde ver: En los Estados Unidos en UniMás, TUDN, la app de tudn.com.


    Más sobre Futbol

    1 min
    Partidos de hoy 7 de agosto: Última jornada de Leagues Cup

    Partidos de hoy 7 de agosto: Última jornada de Leagues Cup

    1 min
    Atlas se despide de Leagues Cup con tres derrotas

    Atlas se despide de Leagues Cup con tres derrotas

    2 min
    Violante y el nuevo ‘encargo’ del técnico André Jardine

    Violante y el nuevo ‘encargo’ del técnico André Jardine

    1 min
    Seattle Sounders vs. Santos Laguna | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    Seattle Sounders vs. Santos Laguna | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    1 min
    Cometimos errores importantes desde el primer tiempo: André Jardine

    Cometimos errores importantes desde el primer tiempo: André Jardine

    Relacionados:
    FutbolSeattle SoundersPuebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD