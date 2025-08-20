Futbol
Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup
La Franja busca seguir con el sueño de Leagues Cup al avanzar de forma sorpresiva, pero el rival sabe meter goles y ganar.
Por:
Redacción.
El Puebla, a diferencia de otros equipos de la Liga MX, cumplió con una destacada actuación al sumar dos victorias, por una derrota en la fase de grupos de la Leagues Cup.
La Franja sumó los puntos necesarios para acceder a los Cuartos de Final en donde enfrentará a Seattle Sounders, que por su parte arrancó goleando a Cruz Azul 7-0 y después derrotó a Santos y Tijuana por marcador de 2-1 en cada uno de los partidos.
HORARIO Y DÓNDE VER SEATTLE VS PUEBLA
Fecha: Miércoles 20 de agosto en el Lumen Field de Seattle.
Horario: A las 21:00 Horas del Centro de México, 23:00 Hora del Este y 20:00 hora del Pacífico, en los Estados Unidos.
Dónde ver: En los Estados Unidos en UniMás, TUDN, la app de tudn.com.
