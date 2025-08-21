Video La frustración de Juan Brunetta por eliminación de Tigres

Juan Brunetta habló en Tigres tras quedar fuera de la Leagues Cup 2025 ante Inter Miami este miércoles, en un partido demasiado cerrado por momentos.

"Mucha frustración porque teníamos el partido controlado, estábamos jugando mejor el rival, pero en jugadas que terminan pitando penal y dos penales nos quedamos sin nada, hay que trabajar y pensar ahora en la liga".

En entrevista para TUDN, el argentino afirmó que había en el conjunto de la UANL muchas ganas de brillar en este certamen, pero toca dar vuelta a la página.

"Este club exige siempre, hay que ganar, dolido porque tenía ilusión muy grande por este torneo, pero nada... es un partido, es futbol, hay que trabajar y corregir".

"Obviamente es el rival que sigue, va a estar difícil como lo son todos, hay que estar preparados para ganar porque necesitamos volver a ganr y que vuelva esa confianza con la que iniciamos".