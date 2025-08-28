    Seattle Sounders FC

    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    Será el próximo 31 de agosto cuando se dispute el partido por el título en el Lumen Field.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Las palabras de Leo Messi, tras el triunfo del Inter Miami en Leagues Cup

    Después de vibrantes partidos de Semifinales, Seattle Sounders e Inter Miami consiguieron su pase a la gran final de la Leagues Cup 2025.

    De la mano de Lionel Messi, las Garzas consiguieron su pase por el título al vencer por 3-1 al cuadro de Orlando City.

    Inter Miami buscará su segundo título de Leagues Cup luego de haberse coronado en la edición del 2023.

    Por su parte, Seattle Sounders se impuso por 2-0 al LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, y buscará alzar su primera copa de este torneo.

    Cabe mencionar que los d os finalistas aseguraron su participación en la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup, pero el campeón se clasificará de forma directa a la ronda Octavos de final.

    La final de la Leagues Cup 2025 se disputará el próximo 31 de agosto en el Lumen Field de la ciudad de Seattle, casa del Sounders.

    Por su parte, Orlando City y LA Galaxy disputarán el partido por el tercer lugar que también tiene importancia, ya que el ganador de ese encuentro obtendrá su pase a la Concacaf Champions Cup.

    Dicho encuentro también se jugará este 31 de agosto, pero en el Dignity Health Sports Park, casa del cuadro angelino.

    Video ¡De otro planeta! Messi logra pase a la Final de la Leagues Cup

