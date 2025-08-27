    Lionel Messi

    Messi da pase al Inter Miami a la Final de la Leagues Cup 2025

    El argentino podrá conseguir su tercer título con el cuadro rosado este domingo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Golazo y asistencia de Messi en su regreso con el Inter Miami

    Lionel Messi encaminó el pase de Inter Miami a la Final de la Leagues Cup 2025 con triunfo de 3-1 sobre Orlando City en el Chase Stadium.

    El Clásico de la Florida estuvo demasiado parejo, pero más allá de la paridad en el terreno de juego, el compromiso fue demasiado rocoso y ríspido por la cantidad de faltas.

    PUBLICIDAD

    Si bien Marco Pasalic abrió el marcador para el conjunto púrpura con disparo potente dentro del área, a pesar de tener un tanto de polémica por una mano del jugador de Orlando, esto al 45' del primer tiempo.

    El segundo tiempo fue totalmente rosa a partir de la expulsión de David Brekalo al minuto 75 por un penal hizo sobre Tadeo Allende y que cobró Messi para el 1-1 al 77'.

    Cerca de llegar a los 90 minutos, una gran jugada dentro del área entre Messi y Jordi Alba, dejó al argentino de frente a Pedro Gallese para cruzar disparo y poner el 2-1 al minuto 88.

    En el tiempo de reposición, Telasco Segovia hizo una gran jugada que definió como si fuera Messi tras una pared con Luis Suárez para poner el definitivo 3-1 y el pase a la Final de la Leagues Cup este domingo 31 de agosto.

    Video Esto no se vio: Así reaccionó Messi al triunfo del Inter Miami sobre Tigres

    Más sobre Leagues Cup

    1 min
    Así vivió Messi el Inter Miami vs. Tigres de la Leagues Cup 2025

    Así vivió Messi el Inter Miami vs. Tigres de la Leagues Cup 2025

    1 min
    Javier Aquino se disculpa tras sus dos penas máximas contra Inter Miami

    Javier Aquino se disculpa tras sus dos penas máximas contra Inter Miami

    1 min
    Juan Brunetta termina frustrado por eliminación de Tigres en Leagues Cup

    Juan Brunetta termina frustrado por eliminación de Tigres en Leagues Cup

    1 min
    Toluca es eliminado de la Leagues Cup 2025 por Orlando City en penales

    Toluca es eliminado de la Leagues Cup 2025 por Orlando City en penales

    1 min
    Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    Seattle Sounders vs. Puebla | Horario y dónde ver el partido de Leagues Cup

    Relacionados:
    Lionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD