Video Golazo y asistencia de Messi en su regreso con el Inter Miami

Lionel Messi encaminó el pase de Inter Miami a la Final de la Leagues Cup 2025 con triunfo de 3-1 sobre Orlando City en el Chase Stadium.

El Clásico de la Florida estuvo demasiado parejo, pero más allá de la paridad en el terreno de juego, el compromiso fue demasiado rocoso y ríspido por la cantidad de faltas.

Si bien Marco Pasalic abrió el marcador para el conjunto púrpura con disparo potente dentro del área, a pesar de tener un tanto de polémica por una mano del jugador de Orlando, esto al 45' del primer tiempo.

El segundo tiempo fue totalmente rosa a partir de la expulsión de David Brekalo al minuto 75 por un penal hizo sobre Tadeo Allende y que cobró Messi para el 1-1 al 77'.

Cerca de llegar a los 90 minutos, una gran jugada dentro del área entre Messi y Jordi Alba, dejó al argentino de frente a Pedro Gallese para cruzar disparo y poner el 2-1 al minuto 88.

En el tiempo de reposición, Telasco Segovia hizo una gran jugada que definió como si fuera Messi tras una pared con Luis Suárez para poner el definitivo 3-1 y el pase a la Final de la Leagues Cup este domingo 31 de agosto.