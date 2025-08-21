Javier Aquino se disculpa tras sus dos penas máximas contra Inter Miami

Javier Aquino, jugador de Tigres, se disculpó con los aficionados del conjunto universitario tras cometer las dos penas máximas que le costaron la eliminación al equipo felino en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

El mexicano cometió dos manos dentro del área: la primera al minuto 23 y la segunda cuando ya estaba acabado el encuentro. El uruguayo Luis Suárez, encargado de cobrar ambas faltas, anotó y le dio el paso al Inter Miami a las Semifinales del torneo.

Debido a esto, este jueves en sus redes sociales, Aquino pidió disculpas a la afición de Tigres.

“ Este mensaje es solo para pedir una disculpa a Club Tigres y a todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, afición, fue una noche dificil para mi, dos jugadas que marcaron el rumbo del partido. Asumo la responsabilidad, me toca dar la cara y seguir luchando por la grandeza de este club, como lo he hecho siempre!!”, manifestó el lateral de 35 años de edad.

“ Seguiré trabajando con humildad y dedicación para levantarme de este momento y devolverle a este equipo y su gente la confianza que siempre me han brindado. Gracias por estar en las buenas y en las malas”, agregó el exjugador de Cruz Azul y de los españoles Villarreal y Rayo Vallecano.

Javier Aquino ha sido un gran referente de Tigres en los últimos años, pues ha conseguido 10 títulos con el conjunto universitario, incluyendo cinco camepeonatos de Liga MX y una Copa de Campeones de la Concacaf.