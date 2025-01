FORMATO DE COMPETENCIA DE LA LEAGUES CUP 2025

Los Cuartos de Final serán solo enfrentamientos de MLS vs. Liga MX. Los partidos de Cuartos de Final se decidirán en función del rendimiento de la Primera Fase de Leagues Cup con un orden inverso de clasificación entre las respectivas tablas de liga (MLS 1 vs. Liga MX 4, MLS 2 vs. Liga MX 3, MLS 3 vs. Liga MX 2 y MLS 4 vs. Liga MX 1). Los cuatro clubes que avancen competirán en las dos Semifinales, según lo determine el cuadro. El partido por el Tercer Lugar y la Final de Leagues Cup 2025 determinarán los tres clubes que se clasifican para la Concacaf Champions Cup 2026.