Video Esto no se vio: Así reaccionó Messi al triunfo del Inter Miami sobre Tigres

El 10 argentino no fue ni convocado por Javier Mascherano debido a molestias musculares, pero eso no le impidió, como es habitual, vivir el partido de su equipo a ras de cancha en su palco.

Messi, quien estuvo cercano al técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, vivió como nunca el partido al grado de comerse las uñas en ciertos lapsos.

A través de las redes sociales se han viralizado videos donde se ve claramente como Leo estaba metidísimo en el encuentro y hasta pedía la hora de que llegara el silbatazo final.

Acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, Messi tuvo momentos de tensión, presión, dramatismo y de felicidad, que llegó al acabar el partido.

Lionel festejó de forma tranquila, pero muy emocionado, el pase del Inter Miami a Semifinales de Leagues Cup, para luego irse a los vestidores y celebrar con el resto de sus compañeros.