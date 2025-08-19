Video ¡Inaudito! Fuerte golpe sobre la mesa de Toluca a la Leagues Cup 2025

Toluca estuvo a nada de no jugar los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 ante Orlando City SC y abandonar el torneo.

De acuerdo a información de Francisco Arredondo de TUDN, la directiva de los Diablos Rojos pujó para que se respetara el reglamento con apoyo de la FMF y Liga MX.

"Toluca estuvo a punto de irse de la Leagues Cup, de renunciar, de no jugar, por la localía. No quería viajar (Orlando) a la siguiente sede, a Los Angeles. Por cada kilómetro que han recorrido los equipos de la MLS, los de la Liga MX han recorrido seis".

Lo que pasó es que Orlando City se negaba a jugar en Los Angeles por el viaje de costa a costa, es decir de Este a Oeste, ya que Toluca decidió California al ser el mejor equipo de la Liga MX.

El reglamento y el formato de competencia de la Leagues Cup 2025 señalaban que el mejor equipo del futbol mexicano, en avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, podía decidir la sede a su conveniencia.

Hubo una reunión entre organizadores del torneo, MLS y Liga MX, con presencia de Mikel Arriola, donde se dieron datos de los viajes de clubes mexicanos para que Orlando hiciera lo propio.

El partido de Cuartos de Final de Toluca vs. Orlando City está programado a jugarse el miércoles 20 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.