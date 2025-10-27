Vinícius rompe el silencio tras berrinche y pelea vs. Lamine Yamal

Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, rompió el silencio después de la discusión que protagonizó tras ganar el Clásico ante Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

El brasileño se hizo de palabras con Lamine Yamal, a quien le dijo que hablaba mucho refiriéndose a sus polémicas declaraciones en las que, dos días antes del Clásico, aseguró que el Real Madrid robaba en LaLiga.

PUBLICIDAD

“El Clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera del campo, intentamos equilibrar todo eso, pero no siempre es posible”, señaló Vini en entrevista para Real Madrid TV.

“No queremos ofender a nadie, ni a los jugadores del Barça ni a la afición. Sabemos que cuando entramos ahí tenemos que defender nuestro lado y hoy ha sido así”, agregó.

Vinícius no solo protagonizó la discusión con Lamine Yamal, minutos antes hizo un berrinchazo por salir de cambio que le dio la vuelta al mundo.

Incluso, la afición del Real Madrid criticó a Xabi Alonso por el movimiento, ya que para muchos el brasileño tuvo su mejor partido de la temporada.

“"¿Yo? ¿Yo? ¡Mister, mister! ¿yo?", fue lo primero que dijo Vinícius cuando vio su dorsal en el tablero electrónico.

Según DAZN, el brasileño se fue directo a los vestidores diciendo "siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy".

Mucho se ha especulado sobre el futuro de Vinícius, pues no es un imprescindible para Xabi Alonso en el Real Madrid como lo son Kylian Mbappé o Jude Bellingham.

La prensa española reportó hace unas semanas que Vinícius ha estudiado la posibilidad de dejar el Real Madrid en enero próximo, y que Arabia Saudita podría ser su destino por la oferta multimillonaria que tiene allá.