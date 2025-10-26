Real Madrid, con goles de Mbappé y Bellingham, le gana el Clásico al Barça

Video Resumen | ¡Superioridad total! Los goles del triunfo del Real Madrid al Barcelona

El Real Madrid se impuso este domingo por 2-1 al FC Barcelona en una nueva edición del Clásico del futbol español, disputado en el Santiago Bernabéu, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Fermín López descontó para el conjunto azulgrana.

El conjunto blanco, que venía de ganar a la Juventus en la Champions, abrió el marcador al minuto 22 con una definición del francés Mbappé, tras una jugada colectiva iniciada por el inglés Bellingham. Sin embargo, el Barça reaccionó y empató en el 38 gracias a Fermín López, que aprovechó un error en salida del turco Arda Güler para marcar su cuarto gol esta semana, pues venía de anotar un hat-trick ante Olympiakos.

No obstante, poco antes del descanso, Bellingham puso nuevamente en ventaja al Madrid al empujar el balón dentro del área en el 43 tras un cabezazo de Eder Militao.

El árbitro César Soto Grado anuló dos goles a Mbappé por fuera de juego, así como un penalti señalado a favor de los locales en el minuto 3, tras revisar la acción en el VAR. En el segundo tiempo, el francés tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde los once pasos al 54, pero el guardameta Wojciech Szczęsny detuvo su lanzamiento.

El Barcelona mejoró en el complemento y generó peligro en los minutos finales, aunque el Real Madrid controló el ritmo del encuentro y se quedó con una victoria clave.