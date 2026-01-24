    Real Madrid

    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador

    El francés anotó un doblete para que el Real Madrid derrotara al Villarreal y llegara a 416 goles en su carrera.

    Por:Kevin R. Yu
    Kylian Mbappé le dio la victoria al Real Madrid vs. Villarreal por marcador de 2-0 para que Álvaro Arbeloa lograra su tercer triunfo consecutivo como técnico del primer equipo.

    El delantero francés abrió el marcador al minuto 47 gracias a una diagonal de Vinícius que cortó la zaga del Villarreal, y en el rebote, sacó un zurdazo para perforar las redes.

    Mbappé logró su doblete en el tiempo de compensación (90+4’) a través de un penal que cobró a lo Panenka tras recibir una barrida de Alfonso Pedraza.

    Kylian Mbappé llegó a 21 goles en 20 partidos de LaLiga y en todas las competiciones de la actual temporada registra 34 tantos en 28 partidos disputados.

    Con el gol de este día ante Villarreal, Mbappé llegó a 416 goles en 549 partidos de toda su carrera para superar el récord que logró el legendario delantero brasileño, Ronaldo Nazário, quien en 616 encuentros marcó 414 dianas.

    Los números de Mbappé con el Real Madrid son una locura. Desde que llegó al club merengue en el verano del 2024, Kiki suma 78 goles en 87 partidos.

    Si continúa con este ritmo goleador, incluso podría superar los registros de Cristiano Ronaldo, quien se marchó del Real Madrid con más goles que partidos.

    El Bicho perforó las redes en 450 ocasiones en 438 apariciones con la playera blanca en nueve años, del 2009 al 2018.

    Real MadridKylian MbappéVillarreal

