Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga

Tras el tropiezo sufrido a mitad de semana en la Champions League, el Real Madrid busca pasar página de inmediato y reenfocar sus objetivos en LaLiga, donde este domingo recibirá al Rayo Vallecano en duelo correspondiente a la Jornada 22.

La pelea por el liderato con el Barcelona se mantiene al rojo vivo, por lo que el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no puede permitirse dejar puntos en el camino si quiere seguir en la cima de la clasificación. El equipo blanco ha mostrado solidez en el torneo local, donde enlaza seis victorias consecutivas y arrancó la jornada a solo un punto del cuadro blaugrana. En contraste, el Rayo Vallecano atraviesa un momento irregular y se ubica en la parte baja de la tabla con 22 unidades, apenas una por encima de la zona de descenso.