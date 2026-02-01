    Real Madrid

    Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga

    El conjunto merengue busca la victoria este domingo en el Santiago Bernabéu para seguir de cerca al Barcelona que es líder del torneo.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Definidos los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26!

    Tras el tropiezo sufrido a mitad de semana en la Champions League, el Real Madrid busca pasar página de inmediato y reenfocar sus objetivos en LaLiga, donde este domingo recibirá al Rayo Vallecano en duelo correspondiente a la Jornada 22.

    Más sobre Real Madrid

    Enzo Alves, hijo de Marcelo, firma primer contrato profesional con Real Madrid
    1 mins

    Enzo Alves, hijo de Marcelo, firma primer contrato profesional con Real Madrid

    La Liga
    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador
    1 mins

    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador

    La Liga
    Vinicius pone a temblar al Real Madrid con sus palabras tras abucheos
    1:17

    Vinicius pone a temblar al Real Madrid con sus palabras tras abucheos

    La Liga
    Vinicius advierte no querer jugar en el Real Madrid tras abucheos en el Bernabéu
    1 mins

    Vinicius advierte no querer jugar en el Real Madrid tras abucheos en el Bernabéu

    La Liga
    Vinícius es abucheado por el Real Madrid y así reacciona Arbeloa
    1 mins

    Vinícius es abucheado por el Real Madrid y así reacciona Arbeloa

    La Liga
    Real Madrid derrota a Levante con goles de Mbappé y Asencio en LaLiga
    1 mins

    Real Madrid derrota a Levante con goles de Mbappé y Asencio en LaLiga

    La Liga
    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa
    1 mins

    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa

    La Liga
    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa
    2 mins

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa

    La Liga
    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador
    1 mins

    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador

    La Liga
    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid
    1 mins

    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid

    La Liga

    La pelea por el liderato con el Barcelona se mantiene al rojo vivo, por lo que el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no puede permitirse dejar puntos en el camino si quiere seguir en la cima de la clasificación. El equipo blanco ha mostrado solidez en el torneo local, donde enlaza seis victorias consecutivas y arrancó la jornada a solo un punto del cuadro blaugrana. En contraste, el Rayo Vallecano atraviesa un momento irregular y se ubica en la parte baja de la tabla con 22 unidades, apenas una por encima de la zona de descenso.

    Relacionados:
    Real MadridRayo VallecanoLaLiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Par de ideotas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX