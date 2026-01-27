Real Madrid Enzo Alves, hijo de Marcelo, firma primer contrato profesional con Real Madrid Así reaccionaron Vinicius Jr. y Rodrygo a la gran noticia.

Video Fichan a hijo de leyenda del Real Madrid y así reaccionó Vinícius

El Real Madrid ha amarrado a una de sus futuras joyas, hijo de uno de los jugadores con más historia en el club, y el acontecimiento hasta provocó las reacciones de Vinícius Jr. y Rodrygo.

Se trata de Enzo Alves, hijo mayor de Marcelo Vieira, el histórico exlateral brasileño quien ganara prácticamente todo con el Real Madrid. A sus 16 años, Enzo ha firmado su primer contrato como futbolista profesional con el club más ganador del planeta.

El hecho fue celebrado en compañía de su padre y su madre en las instalaciones del club blanco, donde se le vio a un Enzo muy sonriente y entusiasmado como dejan ver la serie de fotos que publicó en cuenta oficial de Instagram.

Fue precisamente en dicha publicación que lo atacantes brasileños del Real Madrid, Vinicius y Rodrygo celebraron el fichaje para darle la bienvenida al talentoso adolescente.