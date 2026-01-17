Real Madrid Real Madrid derrota a Levante con goles de Mbappé y Asencio en LaLiga El plantel en la era Arbeloa sumó su primera victoria en casa.

Video Polémico penal en primera victoria de Arbeloa al frente del Real Madrid

El Real Madrid en la era Álvaro Arbeloa finalmente sumó su primeros puntos con la trabajosa y un tanto polémica victoria sobre Levante en la Jornada 10 de LaLiga.

El primer tiempo en el Santiago Bernabéu parecía contar una historia distinta ante la falta de jugadas de peligro y la desesperación de la exigente grada madridista con la eliminación de la Copa de Rey aún muy presente en el ambiente.

Una vez más se escucharon los abucheos, pero esta vez para Vinícius y los primeros 45 minutos concluyeron sin goles y con pañuelos de los fanáticos para expresar su inconformidad. El espíritu de Xabi Alonso parecía rondar Chamartín.

Sin embargo, todo cambiaría en los primeros minutos del segundo tiempo. Al 58', el Real Madrid armó un contragolpe que dejó perfilado a Kylian Mbappé en el área grande. El francés adelantó el balón para generarse el ángulo y al intentar centrar fue derribado.

La repetición del contacto dejó mucho qué desear, ya que pareciera que Mbappé busca el contacto y exagera el marcaje natural del defensa del Levante. Pese a la consulta con el VAR, el árbitro dio por buena la jugada y el galo no perdonó desde los 11 pasos para adelantar al Madrid 1-0.

Tras el gol, el juego se abrió para ambos, pero sobre todo para los locales, que en menos de 10 minutos encontró el 2-0 de la frente de Raúl Asencio con un soberbio cabezazo a balón parado con dirección al ángulo.