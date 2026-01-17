    Real Madrid

    Real Madrid derrota a Levante con goles de Mbappé y Asencio en LaLiga

    El plantel en la era Arbeloa sumó su primera victoria en casa.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Polémico penal en primera victoria de Arbeloa al frente del Real Madrid

    El Real Madrid en la era Álvaro Arbeloa finalmente sumó su primeros puntos con la trabajosa y un tanto polémica victoria sobre Levante en la Jornada 10 de LaLiga.

    El primer tiempo en el Santiago Bernabéu parecía contar una historia distinta ante la falta de jugadas de peligro y la desesperación de la exigente grada madridista con la eliminación de la Copa de Rey aún muy presente en el ambiente.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Real Madrid

    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa
    1 mins

    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa

    La Liga
    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa
    2 mins

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa

    La Liga
    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador
    1 mins

    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador

    La Liga
    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid
    1 mins

    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid

    La Liga
    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso
    1:16

    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso
    1 mins

    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid
    1 mins

    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid

    La Liga
    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico
    2 mins

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    La Liga
    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”
    1 mins

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”

    La Liga
    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga
    1:15

    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga

    La Liga

    Una vez más se escucharon los abucheos, pero esta vez para Vinícius y los primeros 45 minutos concluyeron sin goles y con pañuelos de los fanáticos para expresar su inconformidad. El espíritu de Xabi Alonso parecía rondar Chamartín.

    Sin embargo, todo cambiaría en los primeros minutos del segundo tiempo. Al 58', el Real Madrid armó un contragolpe que dejó perfilado a Kylian Mbappé en el área grande. El francés adelantó el balón para generarse el ángulo y al intentar centrar fue derribado.

    La repetición del contacto dejó mucho qué desear, ya que pareciera que Mbappé busca el contacto y exagera el marcaje natural del defensa del Levante. Pese a la consulta con el VAR, el árbitro dio por buena la jugada y el galo no perdonó desde los 11 pasos para adelantar al Madrid 1-0.

    Tras el gol, el juego se abrió para ambos, pero sobre todo para los locales, que en menos de 10 minutos encontró el 2-0 de la frente de Raúl Asencio con un soberbio cabezazo a balón parado con dirección al ángulo.

    Con la victoria, el Real Madrid se colocó a un punto del Barcelona, actual líder de la competición, pero aún con su respectivo partido por disputar.

    Relacionados:
    Real MadridLevante

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX