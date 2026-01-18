    Real Madrid

    Vinicius advierte no querer jugar en el Real Madrid tras abucheos en el Bernabéu

    La relación del jugador con la afición parece deteriorarse cada vez más.

    Por:Juan Regis
    Video Vinicius pone a temblar al Real Madrid con sus palabras tras abucheos

    Los abucheos para Vinicius Jr. el sábado en el Santiago Bernabéu parecen haber abierto otro episodio bochornoso en el Real Madrid a días de la salida de Xabi Alonso y el debut perdedor de Álvaro Arbeloa.

    Luego de que la mayoría de la afición pitara al brasileño cada vez que este tenía el balón en su pies ante Levante, el delantero no se quedó callado y ha advertido al vestidor, a la directiva y a los aficionados.

    De acuerdo con el medio español 'El Periódico', Vinicius senteció que quiere salir del Real Madrid:

    " No quiero jugar en un lugar donde no me quieren", señaló Vinicius al entorno cercano en las entrañas del club.

    El efecto de los chiflidos fue tal que Arbeloa salió a defender a Vini en rueda de prensa pospartido y recordó al madridismo que el brasileño ha dado varias Champions al club, entre otras alegrías.

    Sin embargo, la tensión entre la afición y el actual plantel del Real Madrid parece lejos de terminar, ya que la falta de resultados y rendimiento ya le costaron al club una Supercopa ante el acérrimo rival, una Copa del Rey y el nivel en Champions sigue siendo bipolar.

    El Real Madrid recibe a Mónaco el martes como parte de la UEFA Champions League y el sábado enfrentará al Villarreal en calidad de visitante como parte de LaLiga.

