    El brutal enfado de Vinícius Júnior por salir de cambio en El Clásico

    El brasileño del Real Madrid salió enfadado del campo del Bernabéu tras ser sustituido por Rodrygo.

    Antonio Quiroga.
    El triunfo de Real Madrid sobre Barcelona de 2-1 tuvo un condimento especial con el enfado de Vinícius Júnior al salir de cambio en el partido.

    El brasileño fue sustituido por Rodrygo al minuto 70, esto en decisión de Xabi Alonso, pero su reacción se ha vuelto viral por la forma en cómo se enojó. Se sabe que la relación no ha sido buena entre Xabi y Vini por momentos.

    Vini Jr. se sorprendió por ver su número en la pizarra y de inmediato cuestionó el hecho de tener que abandonar el juego, cuando estaba generando algunas ocasiones de peligro.

    Vinícius alzó los brazos y empezó a decir varias palabras en portugués, sobre todo el preguntarse "¿Yo? ¿Yo?", al tiempo que abadonaba el campo con total molestia.

    El ténico se quedó mirando al campo y obviando lo que estaba sucediendo a su lado mientras varios miembros del Real Madrid acudían a parar a Vinícius para tratar de tranquilizarle.

    En primera instancia, el brasileño no se quedó en el banquillo y se marchó directamente a vestuarios, aunque después de unos minutos rectificó y regresó con sus compañeros, sin cambiar su semblante serio y de enfado en ningún momento.

    Al finalizar el partido, el mismo Vinícius fue actor principal de una bronca en contra de Lamine Yamal por sus comentarios previos al duelo.

