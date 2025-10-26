    El Clásico Real Madrid vs. Barcelona

    Real Madrid vs. Barcelona: La pelea Vini vs. Lamine en El Clásico

    Jugadores de ambos equipos se enfrascaron en discusiones en la parte final del partido.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video La bronca en el Real Madrid vs. Barcelona, ¿Vini y Lamine culpables?

    El triunfo del Real Madrid 2-1 sobre Barcelona terminó con bronca entre jugadores de ambos equipos, donde los focos se centraron en Lamine Yamal y Vinícius Júnior.

    LAS BRONCAS DEL CLÁSICO DE ESPAÑA

    PUBLICIDAD


    La primera de las peleas en el Santiago Bernabéu entre jugadores se dio a los segundos de que Pedri se fue expulsado por doble amarilla.

    En las tomas de televisión se ve a un Vinícius, ya enojado previamente por salir de cambio, detenido por parte del cuerpo técnico del cuadro merengue en un cruce de palabras.

    Todo se dio entre reclamos de Alejandro Balde, del Barça, y que también tuvo a Lunin, portero suplente del Real Madrid. Ambos fueron amonestados por provocar la bronca.

    La segunda se dio al silbatazo final, cuando Dani Carvajal confrontó a Lamine Yamal por sus palabras previas sobre el cuadro blanco y ahí nuevamente jugadores en el terreno se hicieron de palabras.

    Los jugadores del Real Madrid reclamaron al juvenil del Barcelona, pero todo quedó solo en cruce de palabras sin que pasara a mayores, pero donde también Vinícius le reclamó al 10 culer.

    Más sobre El Clásico Real Madrid vs. Barcelona

    1 min
    El brutal enfado de Vinícius Júnior por salir de cambio en El Clásico

    El brutal enfado de Vinícius Júnior por salir de cambio en El Clásico

    1 min
    Lamine Yamal calienta Clásico vs. Real Madrid recordando goleada en el Bernabéu

    Lamine Yamal calienta Clásico vs. Real Madrid recordando goleada en el Bernabéu

    1 min
    Lewandowski peligra para el Clásico ante Real Madrid por lesión muscular

    Lewandowski peligra para el Clásico ante Real Madrid por lesión muscular

    1 min
    Lamine Yamal se resiente de su lesión y peligra para Clásico español

    Lamine Yamal se resiente de su lesión y peligra para Clásico español

    72 Historias
    Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por el Clásico de LaLiga: ¡Goleada en el Bernabéu!
    Relacionados:
    El Clásico Real Madrid vs. BarcelonaVinícius JúniorLamine Yamal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD