Real Madrid vs. Barcelona: La pelea Vini vs. Lamine en El Clásico
Jugadores de ambos equipos se enfrascaron en discusiones en la parte final del partido.
El triunfo del Real Madrid 2-1 sobre Barcelona terminó con bronca entre jugadores de ambos equipos, donde los focos se centraron en Lamine Yamal y Vinícius Júnior.
LAS BRONCAS DEL CLÁSICO DE ESPAÑA
La primera de las peleas en el Santiago Bernabéu entre jugadores se dio a los segundos de que Pedri se fue expulsado por doble amarilla.
En las tomas de televisión se ve a un Vinícius, ya enojado previamente por salir de cambio, detenido por parte del cuerpo técnico del cuadro merengue en un cruce de palabras.
Todo se dio entre reclamos de Alejandro Balde, del Barça, y que también tuvo a Lunin, portero suplente del Real Madrid. Ambos fueron amonestados por provocar la bronca.
La segunda se dio al silbatazo final, cuando Dani Carvajal confrontó a Lamine Yamal por sus palabras previas sobre el cuadro blanco y ahí nuevamente jugadores en el terreno se hicieron de palabras.
Los jugadores del Real Madrid reclamaron al juvenil del Barcelona, pero todo quedó solo en cruce de palabras sin que pasara a mayores, pero donde también Vinícius le reclamó al 10 culer.