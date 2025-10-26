Video La bronca en el Real Madrid vs. Barcelona, ¿Vini y Lamine culpables?

El triunfo del Real Madrid 2-1 sobre Barcelona terminó con bronca entre jugadores de ambos equipos, donde los focos se centraron en Lamine Yamal y Vinícius Júnior.

LAS BRONCAS DEL CLÁSICO DE ESPAÑA

PUBLICIDAD



La primera de las peleas en el Santiago Bernabéu entre jugadores se dio a los segundos de que Pedri se fue expulsado por doble amarilla.

En las tomas de televisión se ve a un Vinícius, ya enojado previamente por salir de cambio, detenido por parte del cuerpo técnico del cuadro merengue en un cruce de palabras.

Todo se dio entre reclamos de Alejandro Balde, del Barça, y que también tuvo a Lunin, portero suplente del Real Madrid. Ambos fueron amonestados por provocar la bronca.

La segunda se dio al silbatazo final, cuando Dani Carvajal confrontó a Lamine Yamal por sus palabras previas sobre el cuadro blanco y ahí nuevamente jugadores en el terreno se hicieron de palabras.