Lamine Yamal calienta Clásico vs. Real Madrid recordando goleada en el Bernabéu
El goleador del Barcelona se guardó nada con Ibai Llanos en plena transmisión en vivo.
Lamine Yamal calentó el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, a disputarse este domingo en el Santiago Bernabéu, al recordar a la afición merengue la goleada de hace un año exactamente.
En transmisión con Ibai Llanos, Lamine Yamal y el streamer se vieron cara a cara para hablar del partido del domingo y ambos aprovecharon para lanzarse indirectas.
"Tampoco pienses mucho que vas a perder", dice Lamine sobre la apuesta para el Clásico. "Tienes que marcar en el Bernabéu", contestó Ibai.
El goleador del Barcelona no tardó en replicar, "eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?" antes de agregar que no sabe si anotara este domingo, ya que la cancha del Bernabéu es complicada. "La última vez que fui... ¿cuánto? 0-4".
Más tarde, en otro segmento del en vivo del streamer español, Lamine Yamal tocó una fibra sensible del madridismo que tiene que ver con el arbitraje.
"Sí, roban, se quejan, hacen cosas que..." comenta antes de ser interrumpido por otros streamers con simpatía por el Real Madrid.
El domingo se cumple un año exactamente del Clásico más doloroso y reciente que perdió el Real Madrid en casa al caer por cuatro goles gracias al doblete de Robert Lewandowski, y dos goles de Lamine y Raphinha, respectivamente.