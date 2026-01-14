    Real Madrid

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa

    El delantero francés no fue convocado por el técnico español tras la polémica salida de Xabi Alonso.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Arbeloa deja fuera a Kylian Mbappé del Real Madrid

    Kylian Mbappé quedó fuera de la primera convocatoria de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso luego de perder la Final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

    El delantero francés no entró en la lista de 20 jugadores que citó Arbeloa para disputar el partido ante Albacete en los Octavos de Final de la Copa del Rey de este miércoles 14 de enero.

    Otros jugadores que tampoco fueron incluidos en la convocatoria merengue fueron Jude Bellingham, Rodrygo, Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger.

    Caso contrario es el de Vinícius Jr. que es la gran estrella que estará presente en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo del Real Madrid.

    Asimismo, Arbeloa convocó a algunos jugadores que dirigió en el Castilla, esto para rotar al equipo tras el largo y cansado viaje a Arabia Saudita para la Supercopa de España y considerando que este sábado 17 de enero enfrentan al Levante en LaLiga, y el próximo martes 21 de enero al Mónaco en la Champions League.

    La polémica salida de Xabi Alonso

    El Real Madrid sorprendió al mundo al anunciar la salida de Xabi Alonso a siete meses de su llegada y con un saldo de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

    En España reportan que una de las causas de su partida fue su relación con algunos jugadores importantes de la plantilla, entre los que destacan Vinícius, Mbappé y Bellingham.

    Pese a la polémica que se armó tras la Final de la Supercopa de España por un video en el que supuestamente Mbappé rechaza la petición de Xabi por hacerle un pasillo al Barcelona, el francés sí le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales al entrenador.

    Por su parte, Vinícius y Bellingham han guardado silencio sobre la salida de Xabi Alonso.

    Video Xabi Alonso rompe el silencio tras su salida del Real Madrid
