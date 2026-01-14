Copa Del Rey Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa El debut del nuevo director técnico del cuadro blanco tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso en el banquillo.

Video ¡Fracaso GIGANTE! Real Madrid eliminado de la Copa del Rey

El estreno de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid fue sufrido ante el Albacelte en los Octavos de Final de la Copa del Rey 2025-26 este miércoes 14 de enero.

El cuadro merengue llegó a este partido sin la presencia de Kylian Mbappé, quien no fue convocado en la primera lista de Arbeloa, para este compromiso.

Real Madrid tuvo que remar contracorriente al irse abajo en el marcador con el gol de Javier Villar del Fraile al minuto 42, que daba la campanada en el torneo.

La sonrisa duró poco al cuadro local, que vio como Franco Mastantuono empató en el tiempo de reposición para poner el 1-1 parcial antes del descanso.

En la segunda parte, en los últimos 10 minutos, llegó el gol de Jefté Betancor tras una serie de rebotes dentro del área para poner el 2-1 para los de la región de Castilla-La Mancha.

El cierre fue épico con el empate al 91' de Gonzalo García de cabeza en tiro de esquina, pero el mismo Betancor logró al minuto 94 el gol del triunfo en tiro cruzado dentro del área.