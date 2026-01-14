    Copa Del Rey

    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa

    El debut del nuevo director técnico del cuadro blanco tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso en el banquillo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Fracaso GIGANTE! Real Madrid eliminado de la Copa del Rey

    El estreno de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid fue sufrido ante el Albacelte en los Octavos de Final de la Copa del Rey 2025-26 este miércoes 14 de enero.

    El cuadro merengue llegó a este partido sin la presencia de Kylian Mbappé, quien no fue convocado en la primera lista de Arbeloa, para este compromiso.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Copa Del Rey

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa
    2 mins

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa

    La Liga
    Barcelona amplía contrato al héroe de la Copa del Rey
    1 mins

    Barcelona amplía contrato al héroe de la Copa del Rey

    La Liga
    Rüdiger pide disculpas al árbitro tras la agresión durante la final de Copa
    1:16

    Rüdiger pide disculpas al árbitro tras la agresión durante la final de Copa

    La Liga
    ¡Antonio Rüdiger enloquece e intenta golpear al árbitro!
    1:18

    ¡Antonio Rüdiger enloquece e intenta golpear al árbitro!

    La Liga
    ¡Inicia uno de los partidos más importantes del FC Barcelona aquí!
    0:23

    ¡Inicia uno de los partidos más importantes del FC Barcelona aquí!

    La Liga
    Javier Tebas explota en redes contra el Real Madrid por lo hecho previo a la Copa del Rey
    2 mins

    Javier Tebas explota en redes contra el Real Madrid por lo hecho previo a la Copa del Rey

    La Liga
    La afición Merengue no deja de alentar a su equipo
    1:05

    La afición Merengue no deja de alentar a su equipo

    La Liga
    El Real Madrid aparece en el marcador con este gol
    0:46

    El Real Madrid aparece en el marcador con este gol

    La Liga
    ¡Gol de Real Madrid! Los merengues anotan en Copa del Rey
    0:44

    ¡Gol de Real Madrid! Los merengues anotan en Copa del Rey

    La Liga
    La afición blaugrana no deja de alentar a su equipo
    0:46

    La afición blaugrana no deja de alentar a su equipo

    La Liga

    Real Madrid tuvo que remar contracorriente al irse abajo en el marcador con el gol de Javier Villar del Fraile al minuto 42, que daba la campanada en el torneo.

    La sonrisa duró poco al cuadro local, que vio como Franco Mastantuono empató en el tiempo de reposición para poner el 1-1 parcial antes del descanso.

    En la segunda parte, en los últimos 10 minutos, llegó el gol de Jefté Betancor tras una serie de rebotes dentro del área para poner el 2-1 para los de la región de Castilla-La Mancha.

    El cierre fue épico con el empate al 91' de Gonzalo García de cabeza en tiro de esquina, pero el mismo Betancor logró al minuto 94 el gol del triunfo en tiro cruzado dentro del área.

    La eliminación del Real Madrid hace recordar la de hace algunos años contra el Alcorcón o también el Alcoyano.

    Relacionados:
    Copa Del ReyReal MadridAlbaceteÁlvaro Arbeloa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX