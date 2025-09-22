Bombazo en el Real Madrid. La prensa española asegura que Vinícius Jr. se está planteando su salida del equipo merengue en el próximo mercado de transferencias de enero.

El Chiringuito reportó que el delantero brasileño se siente ninguneado por Xabi Alonso, quien no lo ha dejado terminar ningún partido de la temporada; incluso, en el debut de Champions League ante Marsella lo puso de suplente.

"Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinícius Jr. no siga en enero está encima de la mesa. Si de aquí a enero él no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, van a pasar cosas. Y si no pasan en enero, está garantizado que en verano no creo que Vinícius siga en el Real Madrid", mencionó el periodista Marcos Benito de El Chiringuito.

Real Madrid no vería con malos ojos una salida de Vinícius que ha sido vinculado con el futbol de Arabia Saudita, ya que el contrato del brasileño expira en junio del 2027.

El equipo blanco ha intentado renovar a Vinícius, pero las altas exigencias económicas del brasileño, que quiere ganar lo mismo que Kylian Mbappé, pausaron las negociaciones.

Por su parte, Mundo Deportivo reporta que, la mañana de este lunes, el representante de Vinícius, Frederico Pena, acudió a las oficinas de Valdebebas para reunirse con la directiva del Real Madrid, hecho que hacen crecer los rumores sobre el futuro inmediato del brasileño.

Vinícius suma dos goles y dos asistencias en seis partidos del inicio de la temporada, mientras que la temporada pasada registró 22 goles y 19 asistencias en 58 encuentros.

Sus números estuvieron por debajo del rendimiento de Mbappé, quien, en su primera temporada con el Real Madrid, anotó 44 goles.