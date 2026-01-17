    Real Madrid

    Vinícius es abucheado por el Real Madrid y así reacciona Arbeloa

    El delantero brasileño fue objeto de chiflidos cada vez que tocaba el balón.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Arbeloa manda recadito al madridismo tras abucheos a Vinícius

    El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no se quedó callado tras los abucheos dirigidos a Vinícius Jr. durante el partido ante Levante.

    En conferencia de prensa, Arbeloa se mostró diplomático con sus palabras, pero recordó a la afición madridista que el brasileño ha sido responsable de momentos históricos y títulos en el pasado.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Real Madrid

    Real Madrid derrota a Levante con goles de Mbappé y Asencio en LaLiga
    1 mins

    Real Madrid derrota a Levante con goles de Mbappé y Asencio en LaLiga

    La Liga
    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa
    1 mins

    Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en debut de Álvaro Arbeloa

    La Liga
    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa
    2 mins

    Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid para debut de Arbeloa

    La Liga
    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador
    1 mins

    Álvaro Arbeloa lanza mensaje sobre Vinícius en primera rueda de prensa como entrenador

    La Liga
    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid
    1 mins

    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid

    La Liga
    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso
    1:16

    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso
    1 mins

    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid
    1 mins

    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid

    La Liga
    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico
    2 mins

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    La Liga
    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”
    1 mins

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”

    La Liga

    "No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, muchísimo. Es una de las razones por las que este club es tan grande, porque la exigencia que pone a los jugadores les hace dar lo mejor de sí mismos, el Bernabéu también quiere ver la mejor versión de Vinícius, la que vimos contra el Barcelona hace una semana.

    " Vini nos ha dado varias Champions, que espero que a nadie se le olvide, nos ha dado muchos buenos momentos, ha sido un jugador que ha tirado del carro, que se ha echado el equipo a la espalda siendo un niño, ahora vamos a trabajar mucho para darle muchos balones, para que disfrute y vuelva esa versión que todos sabemos que puede dar. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo", sentenció.

    Pese a la victoria ante Levante en LaLiga, la primera bajo la era de Arbeloa en el Real Madrid, la grada del Bernabéu se ensañó con Vinícius, quien cada vez que tocaba el balón fue objeto de abucheos y chiflidos.

    El brasileño terminó el partido claramente afectado por la reacción de su público, pues se retiró rápidamente de la cancha tras la victoria de 2-0. Cabe resaltar que Vini no tuvo la mejor de las relaciones con el exentrenador Xabi Alonso, quien salió del club hace algunos días.

    Relacionados:
    Real MadridViniciusÁlvaro Arbeloa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX