Vinícius es abucheado por el Real Madrid y así reacciona Arbeloa

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no se quedó callado tras los abucheos dirigidos a Vinícius Jr. durante el partido ante Levante.

En conferencia de prensa, Arbeloa se mostró diplomático con sus palabras, pero recordó a la afición madridista que el brasileño ha sido responsable de momentos históricos y títulos en el pasado.

"No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, muchísimo. Es una de las razones por las que este club es tan grande, porque la exigencia que pone a los jugadores les hace dar lo mejor de sí mismos, el Bernabéu también quiere ver la mejor versión de Vinícius, la que vimos contra el Barcelona hace una semana.

" Vini nos ha dado varias Champions, que espero que a nadie se le olvide, nos ha dado muchos buenos momentos, ha sido un jugador que ha tirado del carro, que se ha echado el equipo a la espalda siendo un niño, ahora vamos a trabajar mucho para darle muchos balones, para que disfrute y vuelva esa versión que todos sabemos que puede dar. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo", sentenció.

Pese a la victoria ante Levante en LaLiga, la primera bajo la era de Arbeloa en el Real Madrid, la grada del Bernabéu se ensañó con Vinícius, quien cada vez que tocaba el balón fue objeto de abucheos y chiflidos.