    Barcelona

    Barcelona aplasta a Olympiacos en Champions League de cara al Clásico vs. Real Madrid

    Un triplete de Fermín López, un doblete de Rashford y un gol de Lamine Yamal le dieron el triunfo al equipo culé.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡De pie ante Fermín que acaba de firmar su triplete! Llegó la manita del Barcelona

    Barcelona no tuvo piedad y aplastó 6-1 al Olympiacos con un brillante Fermín López en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

    El partido, que se disputó en el Estadio Olímpico de Montjuic, contó con la presencia de Nicki Nicole para apoyar y motivar a Lamine Yamal, quien se mandó un gol y una asistencia en los 75 minutos que jugó.

    El héroe del Barcelona fue Fermín López al anotar un hat-trick. El primer gol lo hizo al minuto 7 tras un buen recorte de Lamine Yamal dentro del área.

    El segundo cayó al 39’ con una asistencia de Dro Fernández que debutó en la Champions League con apenas 17 años.

    El triplete de Fermín se dio hasta el segundo tiempo (76’) con un zurdazo después de una espectacular elástica de Roony Bardghji, quien fue el reemplazo de Lamine.

    Marcus Rashford también destacó y firmó un doblete en cinco minutos (74’, 79’) para aprovechar la titularidad ante la lesión de Robert Lewandowski.

    Olympiacos había anotado el 2-1 con un penal de Ayoub El Kaabi al 53’, pero cuatro minutos después vio la expulsión de Santiago Heeze y se vino para abajo para recibir cuatro goles.

    Barcelona selló una victoria muy importante de cara al Clásico ante Real Madrid que se celebrará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

    Los merengues recibirán a Juventus en la Champions League este miércoles antes de disputar el Clásico por el liderato de LaLiga.

