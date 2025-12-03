    LaLiga

    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo

    El francés lideró la goleada del Real Madrid vs. Athletic Club con dos goles y una asistencia.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Una bestia! Doblete de golazos de Mbappé en el Athletic vs. Real Madrid

    Kylian Mbappé sigue en plan goleador y lideró el triunfo del Real Madrid sobre Athletic Club por 3-0 para acabar con una racha de tres empates consecutivos en LaLiga.

    El delantero francés tuvo un partidazo en San Mamés con dos golazos desde fuera del área (7’, 59’) y una asistencia en el gol de cabeza de Eduardo Camavinga (42’).

    Mbappé llegó a 25 goles y cuatro asistencias en 20 partidos esta temporada y suma 55 goles en 55 juegos disputados en el 2025 con el Real Madrid.

    Kiki amenaza con romper el récord de Cristiano Ronaldo como el jugador con más goles en un mismo año natural con el conjunto merengue. El Bicho anotó 59 goles en 2013.

    A Mbappé le quedan cuatro partidos antes de que acabe el año para intentar superar a CR7: frente al Celta de Vigo, Alavés y Sevilla en LaLiga, y contra el Manchester City en la Champions League.

    Triunfo valioso ante el Athletic Club para el Real Madrid de Xabi Alonso que venía de empatar en LaLiga contra Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) y Girona (1-1).

    El cuadro blanco llegó a 36 puntos para ponerse a uno del Barcelona que mantuvo el liderato gracias a la remontada sobre el Atlético de Madrid por 3-1 de este martes.

