El Real Madrid desaprovechó la oportunidad de tomar el liderato en LaLiga al empatar 1-1 con Girona en la Jornada 14 de LaLiga.

Los minutos finales del primer tiempo estuvieron cargados de dramatismo cuando el Real Madrid estrenó el marcador de una forma accidentada y poco estética, pero efectiva.

Kylian Mbappé encontró el área de Giron un balón suelto que tras varios intentos de remate en un mar de piernas logró depositar con la punta del botín en el fondo de la red.

Lo extraño de la jugada y los reclamos efusivos de los jugadores del Girona por una supuesta mano de Mbappé provocaron que el VAR mandara al árbitro central a revisar la jugada en el monitor, donde efectivamente se ve cómo el delantero francés golpea el balón con la mano, accidentalmente, antes de rematar.

El gol anulado le dio vida e ímpetu a los locales, que casi de inmediato respondieron con un rápido contragolpe por la banda y el disparo inmejorable de Azzedine Ounahi al ángulo desde el centro del límite del área grande para el 1-0 legítimo.

Pero el Real Madrid no bajó los brazos y en 20 minutos de la segunda parte encontró el empate tras un penal clarísimo sobre Vinícius Jr. que Mbappé se encargó de cobrar al costado para el 1-1 parcial.