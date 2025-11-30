    Real Madrid

    Resumen Real Madrid vs. Girona: goles, highlights y resultado Jornada 14 de LaLiga

    El conjunto de Xabi Alonso desaprovechó la oportunidad de convertirse en líderes del torneo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Girona silencia al Real Madrid y desaprovecha el liderato

    El Real Madrid desaprovechó la oportunidad de tomar el liderato en LaLiga al empatar 1-1 con Girona en la Jornada 14 de LaLiga.

    Los minutos finales del primer tiempo estuvieron cargados de dramatismo cuando el Real Madrid estrenó el marcador de una forma accidentada y poco estética, pero efectiva.

    PUBLICIDAD

    Kylian Mbappé encontró el área de Giron un balón suelto que tras varios intentos de remate en un mar de piernas logró depositar con la punta del botín en el fondo de la red.

    Lo extraño de la jugada y los reclamos efusivos de los jugadores del Girona por una supuesta mano de Mbappé provocaron que el VAR mandara al árbitro central a revisar la jugada en el monitor, donde efectivamente se ve cómo el delantero francés golpea el balón con la mano, accidentalmente, antes de rematar.

    El gol anulado le dio vida e ímpetu a los locales, que casi de inmediato respondieron con un rápido contragolpe por la banda y el disparo inmejorable de Azzedine Ounahi al ángulo desde el centro del límite del área grande para el 1-0 legítimo.

    Pero el Real Madrid no bajó los brazos y en 20 minutos de la segunda parte encontró el empate tras un penal clarísimo sobre Vinícius Jr. que Mbappé se encargó de cobrar al costado para el 1-1 parcial.

    Pese a que los merengues estuvieron cerca de anotar el segundo y hasta el tercer gol, la puntería traicionó al cuadro de Xabi Alonso que desaprovechó la oportunidad de sobrepasar al Barcelona para tomar el liderato del torneo.

    Más sobre Real Madrid

    2 min
    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    1 min
    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España

    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España

    1 min
    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel
    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel
    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel

    Real Madrid se viste del dios del trueno de Marvel

    La Liga
    13 fotos
    1 min
    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    Relacionados:
    Real MadridGironaLaLiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX