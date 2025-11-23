Real Madrid rescató el empate ante Elche con marcador de 2-2, en un partido que parece qye padeció el famoso ' Virus FIFA'.

Tras la actividad de la Fecha FIFA de noviembre, el cuadro merengue, este domingo de azul, no estuvo nada fino. Eso se juntó con un Iñaki Peña heroico que atajó casi todo en el partido.

Un golazo de Aleix Febas abrió el marcador al minuto 53, pero el Real Madrid se encontró el empate un tiro de esquina rematado por Jude Bellingham y que Dean Huijsen desvió dentro del área para el gol al 78'.

Álvaro Rodríguez, canterano del conjunto blanco, marcó un golazo con una conducción formidable incluida, para poner el 2-1 del Elche al minuto 84 y parecía obtener tres puntos importantes.

Real Madrid, nuevamente, de manera fortuita, logró el empate en acción polémica con Bellingham. El cuadro local reclamaba falta de Vinícius sobre el arquero Peña, que fue revisada en el VAR, pero no se anuló.