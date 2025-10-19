Video Real Madrid 'amenaza' al Barcelona con golazo de Mbappé y doble polémica de Vinícius

Con gol de Kylian Mbappé, Real Madrid venció 0-1 al Getafe y de esta manera la próxima jornada defenderá su liderato de LaLiga en el Clásico español ante el Barcelona.

El equipo merengue de Xabi Alonso aprovechó una desconcentración del Getafe para ganar en la recta final del encuentro que se disputó en el Coliseum.

Y es que al minuto 77, cerca de 40 segundos después de haber ingresado, Allan Romeo dejó a los Azulones con 10 jugadores por una insólita entrada sobre Vinícius sin que el balón lo tuviera el brasileño.

Tres minutos después, Arda Güler asistió a Mbappé que recibió el balón de espaldas, se dio media vuelta, ingresó al área y sacó un potente disparo que batió al arquero azulón.

Mbappé está teniendo un inicio de temporada brutal, el francés marcó su gol número 15, el noveno en ocho partidos disputados en LaLiga.

La polémica volvió a aparecer en los minutos finales con otra expulsión del Getafe por nueva entrada sobre Vinícius. Ahora fue Álex Sancris quien contactó el pie derecho del brasileño para ganarse la doble tarjeta amarilla.

Vinícius está en el ojo del huracán, no solo por este partido, sino porque hace unos días en Brasil se reveló que el futbolista fue demandado tras hacer una enorme fiesta de cumpleaños e incluso podría ir a prisión.

Con la victoria en calidad de visitante, el Real Madrid alcanzó los 24 puntos para mantener su ventaja de dos sobre el Barcelona que este sábado superó 2-1 al Girona.

En la próxima jornada, Real Madrid y Barcelona se jugarán el liderato de LaLiga. El duelo se celebrará el domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Antes, ambos clubes disputarán la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Los merengues recibirán a Juventus y los blaugranas harán lo mismo ante Olympiacos.