    LaLiga

    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana

    Hogar, dulce hogar: así fue el espectacular regreso del Barcelona al Camp Nou en partido de LaLiga.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video El emotivo regreso del Barcelona al Camp Nou

    El Barcelona regresó por fin al Camp Nou; sí, es cierto, al coloso catalán le falta mucho para alcanzar su esplendor, con obras pendientes en gran cantidad, pero la escuadra blaugrana volvió a sentir la mística de las gradas y el legendario césped.

    Fiesta catalana en la que el Barcelona derrotó por 4-0 al Athletic de Bilbao, invitado de lujo que prácticamente se convirtió en espectador ante el poderío de los dirigidos por Hansi Flick, quien por cierto, tras más de un año de su llegada, por fin pudo dirigir por primera vez en el ahora lamado Spotify Camp Nou,

    Lamine Yamal, quien solo había jugado 17 minutos en el recinto, empezó a desquitar su ausencia de la casa que Cruyff, Guardiola y Messi hicieron gigante con un par de asistencias en lo que fue todo algarabía para los aficionados catalanes.

    El polaco Robert Lewandowski fue el encargado de anotar el primer gol del reestreno del Camp Nou apenas a los 4', mientras que Ferrán Torres firmó doblete con goles justo en el final del primer y segundo tiempo.

    Fermín López, en los inicios del complemento, se hizo presente también en el marcador en un estadio que todavía tiene mucho por ofrecer, pero que al menos fue testigo de un partido más de LaLiga. El mundo del futbol extrañaba el Camp Nou

