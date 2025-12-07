Video Noche de pesadilla en el Bernabéu: derrota, expulsiones y lesionado para el Madrid

La Jornada 15 de LaLiga fue de pesadilla para el Real Madrid, que perdió la oportunidad de acercarse al Barcelona en la tabla general con la derrota ante Celta de Vigo.

El Celta se paró en el Santiago Bernabéu con la intención de obtener un empate como máxima aspiración ante un conjunto del Madrid plagado de estrellas y sin conocer la derrota en sus últimos cinco juegos.

Sin embargo, el funcionamiento de los merengues ha dejado mucho qué desear, ya que de esos cinco juegos sin perder, solo dos han sido victorias. Lo que parecía una noche de trámite se convirtió en una prueba de paciencia para la afición.

Y es que el Celta jugó un primer tiempo bastante bueno en el que logró neutralizar al siempre poderoso Real Madrid. A los 24 minutos la mala suerte de hizo presente en contra de los locales, ya que Militao tuvo que salir por una lesión muscular que prendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Los celtas sorprendieron en los primeros 10 minutos del segundo tiempo con una gran jugada de conjunto que Williot Swedberg definió de primera intención con un ligero toque de su botín desde el corazón del área.

El gol encontra puso nervioso al Real Madrid y desesperó a Xabi Alonso y a todo el plantel. Diez minutos después del gol del Celta de Vigo llegó la expulsión para Fran García, quien en un minuto cometió dos faltas y se llevó dos amarillas para terminar expulsado del juego. Álvaro Carreras también se iría expulsado en la recta final por una falta y un reclamo al árbitro.