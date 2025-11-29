    LaLiga

    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga

    El Camp Nou entero no podía creer lo que veía en la cancha con su equipo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Video: El Barça casi sufre un accidente en LaLiga

    El Barcelona no debía sufrir, pero lo hizo, todo ante un aguerrido Alavés que no sale de las últimas posiciones de la tabla, pero que está para hacerse presente en los momentos de mayor apremio.

    Marcadaor de 3-1 favorable al Barcelona y que pone a los catalanes de nueva cuenta como líderes de la competición, esto a espera de lo que haga el Real Madrid en esta jornada.

    PUBLICIDAD

    A pesar de todo, el Camp Nou se mantuvo en silencio durante gran parte del encuentro ante la exhibición de los dirigidos por Hansi Flick, quienes batallaban para tratar de contener el ímpetu y el corazón del modesto conjunto visitante.

    Pablo Ibáñez, apenas en el primer minuto de juego, sorprendía al anotar el primer gol del partido y los visitantes alzaban los brazos en Cataluña.

    Unos minutos después, llegaría Lamine Yamal a poner orden y Dani Olmo anotaría doblete con el último gol ya en la compensación.

    Triunfo muy sufrido del Barcelona que vuelve a dejar dudas a pesar de que es líder, al menos provisional, en LaLiga de España.

    Más sobre LaLiga

    2 min
    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    2 min
    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis

    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis

    1 min
    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España

    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España

    1 min
    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    1 min
    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana

    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana

    Relacionados:
    LaLigaBarcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX