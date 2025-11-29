Video Video: El Barça casi sufre un accidente en LaLiga

El Barcelona no debía sufrir, pero lo hizo, todo ante un aguerrido Alavés que no sale de las últimas posiciones de la tabla, pero que está para hacerse presente en los momentos de mayor apremio.

Marcadaor de 3-1 favorable al Barcelona y que pone a los catalanes de nueva cuenta como líderes de la competición, esto a espera de lo que haga el Real Madrid en esta jornada.

A pesar de todo, el Camp Nou se mantuvo en silencio durante gran parte del encuentro ante la exhibición de los dirigidos por Hansi Flick, quienes batallaban para tratar de contener el ímpetu y el corazón del modesto conjunto visitante.

Pablo Ibáñez, apenas en el primer minuto de juego, sorprendía al anotar el primer gol del partido y los visitantes alzaban los brazos en Cataluña.

Unos minutos después, llegaría Lamine Yamal a poner orden y Dani Olmo anotaría doblete con el último gol ya en la compensación.