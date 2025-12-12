LaLiga Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030 El directivo mexicano se mantendrá cinco años más como director de futbol del club de LaLiga.

Marco Garcés extendió su contrato como director de futbol del Celta hasta el 2030, informó el club de Galicia a través de un comunicado de prensa publicado vía sus redes sociales.

"𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 Marco Garcés, director de fútbol do Celta, 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗱𝗼 ata 2030", se lee en la cuenta oficial de X del club de LaLiga.

Ya en en el documento se expresa la razón de darle continuidad al exfutbolista de Cruz Azul y Pachuca.

"Desde su llegada, Garcés ha situado A Canteira en el centro de la planificación deportiva, impulsando una profunda reorganización del Área Deportiva con el objetivo de reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento global de la entidad. Esta dinámica de trabajo, basada en la coordinación entre las diferentes áreas, ha permitido avanzar de forma notable en apenas dos temporadas, favoreciendo la proyección del talento en todos los niveles", se lee en el documento.

Y añade: "Gracias a esta aceleración de procesos, varios jugadores formados en A Canteira han debutado en la élite del fútbol español, mientras que numerosos juveniles han dado el salto al Celta Fortuna, un aumento de la competitividad y el rendimiento del talento que ha ido progresando de manera natural en los diferentes eslabones de la estructura formativa del club".

Garcés llegó, justamente en diciembre del 2023, al club de Vigo y tenía contrato hasta el 2026, pero existía una claúsula de salida para el final de este mes.

¿Quién es Marco Garcés, director de futbol del Celta?

Marco Antonio Garcés nació en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1972. Como jugador se desempeñaba en el medio campo y militó en Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Tecos e incluso fue seleccionado mexicano en distintas oportunidades.

Tras su retiro, inició su proceso como directivo en el club Pachuca en el que llegó a director deportivo. Más tarde, trabajó en la captación de talento para el Manchester United y el Liverpool, de la Premier League, y luego fue director de operaciones de Los Angeles Footbal Club de la MLS.