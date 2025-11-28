    LaLiga

    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    Explosivas declaraciones y la polémica está a todo lo que da entre los dos gigantes en el futbol europeo.

    Fernando Vázquez.
    Joan Laporta, presidente del Barcelona, estalló en contra de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y contra el propio conjunto blanco en declaraciones a la prensa desde Andorra.

    Laporta se refirió a los ataques de Florentino en una asamblea del Real Madrid en donde critica al conjunto blaugrana por el Caso Negreira y puso en entredicho sus logros deportivos.

    Ante esto, Laporta señaló que el Barcelona nunca "ha comprado árbitros", además de que acusó que el Real Madrid es el equipo que, históricamente, se ha favorecido de las decisiones arbitrales.

    “Creo que están fuera de juego y demuestran unas profunda ‘barcelonitis’. Han de hablar del Barcelona para justificar no sé qué... Están estirando como un chicle el tema de Negreira, porque saben que no hay nada, pero es su manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça no ha comprado nunca un árbitro.

    “Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, lo que sí es cierto es que han favorecido toda la vida al Real Madrid. Sin ir mas lejos, la semana pasada, el Madrid marca dos goles que para mí no lo son. Uno toca Bellingham con la mano y en el otro Vinicius rompe la nariz a a Iñaki. Esos dos goles no tendrían que haber subido al marcador y ahora el Barcelona estaría liderando LaLiga”, agregó.

    Laporta fue más allá y acusó que Florentino Pérez y el Real Madrid se han encargado de desprestigiar a los catalanes desde que cosecharan varios éxtios en el presente siglo.

    “Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barcelona. No les gustó que el Barça fuera la referencia mundial, del 2004 al 2015, Fuimos hegemónicos y quieren buscar justificaciones donde no las hay. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido y admirado por todo el mundo. Que no busquen excusas de mal pagador”, concluyó.

