Video Matías Almeyda corre a varios de la rueda de prensa, esto es lo que pasó

Matías Almeyda, director técnico del Sevilla, se prepara de cara al Derbi contra Betis dentro de la Jornada 14 de LaLiga en España este fin de semana en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, escenario donde el cuadro verdiblanco lleva casi ocho años sin ganar.

El director técnico argentino, uno de los más apreciados y recordados en Chivas tras darle su último título de Liga MX en 2017, sorprendió a todos cuando comenzó a sacar a los reporteros que cubrían la nota durante la conferencia de prensa del entrenador este viernes.

“Es un derbi, lo vienen preparando (los aficionados). Cuando llegas a un país, a un equipo te esperan en el aeropuerto y te dicen ‘el Derbi’, vas por el pan o a la carnicería y ‘el Derbi’. Hay un campeonato. Espero dar esa alegría a todos.

“Saber que esa pasión hay que transmitirla con más claridad y ellos lo van a vivir a su manera y ojalá podamos dar esa alegría que merecen ellos y nosotros. Es como cuando se le pide a Dios y ayuda a todos, qué sé yo”, indicó Matías Almeyda en conferencia de prensa este viernes.

MATÍAS ALMEYDA ‘CORRE’ A REPORTEROS EN RUEDA DE PRENSA RUMBO AL DERBI DE SEVILLA

El estratega argentino del Sevilla se dio tiempo para bromear con los reporteros de la fuente tras la conferencia de prensa rumbo al Derbi ante Real Betis, pues comenzó a preguntar quiénes son aficionados al conjunto bético y les prohibió la entrada a partir de ahora.

“Bien lo valoro (que todos sean profesionales). Uno, dos, se van saliendo. ¿Qué otro más? Bueno, a partir de mañana no entran más, ciao”, dijo entre risas Matías Almeyda al dejar en claro el buen ambiente que impera en el Sevilla rumbo al partido ante Betis.