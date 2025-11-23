Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

El Real Madrid ofreció disculpas públicas este domingo tras un error cometido en el video proyectado durante su Asamblea General Ordinaria, donde en la sección dedicada a personalidades fallecidas se mostró por equivocación la imagen del futbolista del Elche, André Silva, en lugar de la del hermano de Diogo Jota.

El club blanco difundió un mensaje en su cuenta oficial de la red social X para aclarar lo ocurrido.

" El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un video institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", expresó la entidad merengue en el comunicado.

Durante la Asamblea, Florentino Pérez, presidente del equipo, tomó la palabra antes del turno de preguntas para reconocer el fallo y reiterar las disculpas de la institución.

El dirigente explicó que se trató de un “error humano” en el proceso de edición del material audiovisual, lo que provocó la confusión entre los dos jugadores.