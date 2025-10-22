    Champions League

    Real Madrid vence a Juventus para seguir con paso perfecto en Champions League

    Bayern Múnich mantiene su paso perfecto con una nueva goleada, ahora ante Brujas como local.

    Antonio Quiroga.
    Real Madrid derrotó 1-0 a Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu, como actividad de la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League este miércoles.

    El partido fue sumamente cerrado y apretado entre dos 'gigantes' del futbol europeo que chocaron en un encuentro que, parecía destinado al empate, pero una genialidad lo destrabó.

    Un regate dentro del área de V inícius Júnior, donde sacó un disparo que pegó en el poste del marco de la Vecchia Signora, permitió avivarse a Jude Bellingham para empujar el rebote al fondo de las redes al minuto 57.

    Real Madrid, estadísticamente, fue muy superior a la Juventus, con 25 intentos de gol, 8 tiros a portería, pero los italianos tuvieron mayor eficacia, aunque sin gol, con 10 aproximaciones y cinco disparos a puerta.

    El triunfo del Real Madrid viene a días de jugar El Clásico de España ante Barcelona este domingo 26 de octubre.

    BAYERN MÚNICH GOLEA A BRUJAS


    Bayern Múnich venció 4-0 a Brujas en Allianz Arena para mantenerse invicto y con paso perfecto en la Champions League 2025-26.

    Los teutones son segundos, solo debajo del PSG y por un gol de diferencia a favor de los parisinos. Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz y Nicolas Jackson fueron los anotadores por los bávaros.

