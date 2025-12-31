    Real Madrid

    Kylian Mbappé puede perderse la Final de la Supercopa de España por esta razón

    El delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia sufrió una lesión que lo alejará algunas semanas de las canchas.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, varios equipos comienzan a cuidar a sus elementos más importantes y seleccionables para no perderse el magno evento futbolístico del año que comienza.

    Las lesiones son una constante y el terror de varias estrellas tanto a nivel de clubes como de selecciones; han sucedido algunos casos como los de Rodrigo Huescas y Santiago Gimenez por parte de la Selección Mexicana.

    Otro caso sonado reciente es el de Alexander Isak, jugador del Liverpool y que sufrió una doble fractura de tobillo y peroné de la pierna izquierda que encendieron las alertas tanto en su equipo como en la Selección de Suecia que participará en los Playoffs de la UEFA.

    KYLIAN MBAPPÉ ENCIENDE LAS ALERTAS EN FRANCIA Y EL REAL MADRID

    El delantero galo de 27 años de edad y quien se ha dejado ver en algunas ocasiones en la actual edición de la Copa Africana de Naciones, fue “diagnosticado con un esguince en la rodilla izquierda”, informó Real Madrid a través de un comunicado.

    El tiempo estimado de baja es cerca de tres semanas, por lo que se perdería hasta cinco partidos con el conjunto merengue, incluido el de la Supercopa de España y una hipotética Final en caso de vencer al Atlético de Madrid.

    Estos son los partidos que se perderá Kylian Mbappé en el mejor de los escenarios tras su lesión:

    • Real Madrid vs. Betis, LaLiga
    • Atlético de Madrid vs. Real Madrid, Supercopa de España
    • Real Madrid vs. Barcelona/Athletic Club, Final Supercopa de España
    • Real Madrid vs. Levante, LaLiga
    • Real Madrid vs. Mónaco, UEFA Champions League
