    Valencia vs. Real Madrid EN VIVO: Resultado al momento del partido de LaLiga

    El equipo merengue de Álvaro Arbeloa visita al Valencia en busca de acercarse al Barcelona en el liderato.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Resumen | Benfica vs. Real Madrid: El conjunto de Mourinho se mete a Play-offs


    Valencia y Real Madrid se miden en el Camp de Mestalla por la Jornada 23 de LaLiga de España.

    El equipo de Álvaro Arbeloa llega al duelo tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano en la fecha anterior.

    Mientras que el Valencia viene de perder 2-1 contra el Betis y de ser eliminado en los Cuartos de Final de la Copa del Rey por el Athletic Club por marcador de 1-2.

    El Real Madrid marcha en el segundo lugar del torneo con 54 puntos, a cuatro del líder Barcelona. Valencia se encuentra en el lugar 17 con 23 puntos, uno por encima de la zona de descenso.

    1' Inicia el Valencia vs. Real Madrid

    Arranca el partido de la Jornada 23 de LaLiga en el Camp de Mestalla.

    18' ¡Se salva el Valencia!

    Disparo potente de Kylian Mbappé que ataja Stole Dimitrievski.

    32' Contragolpe frustrado del Real Madrid

    Mal tiro de esquina ejecutado por el Valencia y el conjunto merengue aprovecha para contragolpear, pero Gonzalo García termina haciendo falta dentro del área rival.

    34' Barrida salvadora del Real Madrid

    Llegada peligrosa del Valencia, pero Raúl Asencio se cruza a tiempo para desviar el balón a córner.

    45' Termina primer tiempo

    Se acaban los primeros 45 minutos del Valencia vs. Real Madrid; el marcador se mantiene 0-0.

    46' Comienza segundo tiempo

    Arranca el complemento desde el Camp de Mestalla.

