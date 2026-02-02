Mexicanos en el Exterior Obed Vargas jugará a lado de su ídolo en el Atlético de Madrid El mexicano es fan de Antoine Griezmann, a quien enfrentó con Seattle Sounders en el Mundial de Clubes.

Video El día que Obed Vargas declaró su amor por el Atlético y Griezmann

El mexicano Obed Vargas jugará en el club de sus sueños, el Atlético de Madrid, y no solo eso, también lo hará junto a su jugador favorito, el francés Antoine Griezmann.

Y es que, tras el enfrentamiento que tuvieron Seattle Sounders y Atlético de Madrid en el pasado Mundial de Clubes, Obed Vargas mostró su afición por los Colchoneros.

“Vengo siguiendo al equipo desde muy niño, desde que tengo 10 años, estuve muy lejos, creciendo en Alaska, pero un orgullo jugar contra ellos”, declaró el mediocampista mexicano el 19 de junio del 2025.

“El Atlético es muy luchador y saca resultados de la nada, entonces me identifico mucho en la lucha, el coraje y corazón del Atleti”, añadió Obed Vargas tras la victoria por 1-3 del Atlético de Madrid sobre Seattle Sounders.

Al ser cuestionado sobre quién es su jugador favorito, Obed de inmediato respondió: “Griezmann”. “Es un ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño”, comentó el mexicano con una sonrisa en el rostro.

Tras su enfrentamiento, Obed Vargas cumplió su sueño de conocer a Griezmann, con quien intercambió playeras con todo y un mensaje de dedicatoria de parte del francés.

Casi ocho meses después, Obed se reencontrará con Griezmann para ser su compañero luego de el Atlético de Madrid acordara su fichaje con el Seattle Sounders.

Obed llega al club colchonero a meses del Mundial 2026 donde buscará ganarse un lugar en la convocatoria final de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Por su parte, el Atlético de Madrid volverá a tener a un mexicano entre sus filas tras casos como los de Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.