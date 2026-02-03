Copa Del Rey Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutarían enfrentándose en España Betis y Atlético de Madrid se verán las caras en la Copa del Rey y LaLiga en menos de una semana.

Fidalgo y Obed se enfrentarán en España. Imagen Cortesía

PUBLICIDAD

Ambos futbolistas ya firmaron y reportaron con su nuevo equipo, incluso Obed Vargas ya fue visto entrenando a lado de Antoine Griezmann, quien es su ídolo del futbol.

Mientras que es cuestión de tiempo para que Fidalgo entrene con el Betis después de ser presentado y lucir la playera de su nuevo club, en el que portará el dorsal 15.

Será este jueves 5 de febrero cuando el Betis y el Atlético de Madrid se enfrenten en La Cartuja de Sevilla por el boleto a las Semifinales de la Copa del Rey.

Tres días después, el domingo 8 de febrero, ambos equipos se volverán a ver las caras, pero ahora en el Estadio Metropolitano por la Jornada 23 de LaLiga.

Se espera que tanto Álvaro Fidalgo como Obed Vargas tengan participación en alguno de los dos partidos. En el mejor de los casos, podrían compartir la cancha al mismo tiempo como rivales.

Cabe destacar que, su presencia en la cancha o en la banca, dependerá de que sus clubes los registren a tiempo en las respectivas competencias.

Fidalgo y Obed Vargas buscarán ganarse un lugar en España con el objetivo de seguir en gran nivel de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 donde aspiran a ser convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

Fidalgo está a la espera de saber si es elegible para el Tri después de las confusiones que ha habido sobre los cinco años de residencia que pide FIFA pese a ya tener su nacionalidad mexicana desde finales del 2024.