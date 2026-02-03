    Copa Del Rey

    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutarían enfrentándose en España

    Betis y Atlético de Madrid se verán las caras en la Copa del Rey y LaLiga en menos de una semana.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Fidalgo y Obed se enfrentarán en España.
    Fidalgo y Obed se enfrentarán en España.
    Imagen Cortesía

    El debut de Álvaro Fidalgo con el Real Betis y el de Obed Vargas con el Atlético de Madrid podría darse con un enfrentamiento de mexicanos en el futbol español.

    PUBLICIDAD

    Ambos futbolistas ya firmaron y reportaron con su nuevo equipo, incluso Obed Vargas ya fue visto entrenando a lado de Antoine Griezmann, quien es su ídolo del futbol.

    Más sobre La Liga

    Oficial: Obed Vargas cumple su sueño y firma con Atlético de Madrid
    2 mins

    Oficial: Obed Vargas cumple su sueño y firma con Atlético de Madrid

    La Liga
    Obed Vargas jugará a lado de su ídolo en el Atlético de Madrid
    1 mins

    Obed Vargas jugará a lado de su ídolo en el Atlético de Madrid

    La Liga
    Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis
    1 mins

    Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis

    La Liga
    Obed Vargas al Atlético de Madrid: Esta es su competencia en los Colchoneros
    2 mins

    Obed Vargas al Atlético de Madrid: Esta es su competencia en los Colchoneros

    La Liga
    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América
    1 mins

    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América

    La Liga
    Real Madrid es abucheado pero vence en el último suspiro al Rayo Vallecano
    2 mins

    Real Madrid es abucheado pero vence en el último suspiro al Rayo Vallecano

    La Liga
    El Camp Nou se inunda en pleno partido y las redes explotan
    1:15

    El Camp Nou se inunda en pleno partido y las redes explotan

    La Liga
    ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez
    1:17

    ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez

    La Liga
    Brutal golazo de Lamine Yamal a lo Hugo Sánchez
    2:21

    Brutal golazo de Lamine Yamal a lo Hugo Sánchez

    La Liga
    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador
    1 mins

    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador

    La Liga

    Mientras que es cuestión de tiempo para que Fidalgo entrene con el Betis después de ser presentado y lucir la playera de su nuevo club, en el que portará el dorsal 15.

    Será este jueves 5 de febrero cuando el Betis y el Atlético de Madrid se enfrenten en La Cartuja de Sevilla por el boleto a las Semifinales de la Copa del Rey.

    Tres días después, el domingo 8 de febrero, ambos equipos se volverán a ver las caras, pero ahora en el Estadio Metropolitano por la Jornada 23 de LaLiga.

    Se espera que tanto Álvaro Fidalgo como Obed Vargas tengan participación en alguno de los dos partidos. En el mejor de los casos, podrían compartir la cancha al mismo tiempo como rivales.

    Cabe destacar que, su presencia en la cancha o en la banca, dependerá de que sus clubes los registren a tiempo en las respectivas competencias.

    Fidalgo y Obed Vargas buscarán ganarse un lugar en España con el objetivo de seguir en gran nivel de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 donde aspiran a ser convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

    Fidalgo está a la espera de saber si es elegible para el Tri después de las confusiones que ha habido sobre los cinco años de residencia que pide FIFA pese a ya tener su nacionalidad mexicana desde finales del 2024.

    Video Ídolo de México sorprende a Fidalgo en su primera rueda de prensa con Betis
    Relacionados:
    Copa Del ReyÁlvaro FidalgoObed VargasReal BetisAtlético de MadridMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX