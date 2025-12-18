    Mundial 2026

    Ya se sabe cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez con el Mundial 2026 en la mira

    El delantero del AC Milan será operado a sólo unos meses del inicio del Mundial 2026 con la Selección Mexicana y este es el pronóstico de su recuperación.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    La noticia de que el delantero mexicano Santiago Gimenez debía ser operado por una molestia en el tobillo derecho encendió las alertas en la Selección Mexicana, pues se temía el peor escenario a sólo unos meses de que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

    Tras confirmarse la intervención quirúrgica por parte del AC Milan, equipo de Chaquito, y que se llevará acabo este jueves, Gibrán Araige reportó el tiempo estimado en el que estará fuera de las canchas y cuánto le tomará reincorporarse a los trabajos de su club.

    Cabe recordar que Santi Gimenez ya estaba ausente desde hace algunos meses por tener molestias en ese tobillo derecho. Después de una larga recuperación, el delantero mexicano no quedó al 100 por ciento y se tomó la decisión de operarse.

    ¿CUÁNDO VOLVERÁ SANTIAGO GIMENEZ A LAS CANCHAS CON EL MUNDIAL 2026 A LA VISTA?

    Santiago Gimenez sólo lleva un gol en lo que va de la temporada 2025-2026 con AC Milan, e incluso fue en la Coppa Italia, por lo que su bajo rendimiento comenzó a generar dudas y preocupación tanto por parte de la prensa como por la afición rossonera.

    “La buena noticia es que los tiempos le van a dar para llegar al Mundial 2026. En un principio había preocupación, dudas si esta cirugía lo pudiera dejar fuera de la Copa del Mundo, pero todo indica que necesitará sólo dos meses después de la cirugía para reintegrarse a los trabajos de su equipo.

    “A finales de febrero podría estar de regreso y en marzo tener participación con AC Milan e incluso ser convocado por la Selección Mexicana para la Fecha FIFA donde tendrá dos partidos amistosos hacia la Copa del Mundo de la FIFA”, confirmó Gibrán Araige para TUDN.

    Santiago Gimenez se sumó a una serie de lesiones por parte de jugadores que han sido considerados por Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, tales como Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Orozco Chiquete y César ‘Chino’ Huerta.

