Mundial 2026 Alexander Isak se fractura y puede perderse el Mundial 2026 si Suecia clasifica El delantero de 26 años de edad de los Reds sufrió una doble fractura que lo alejará de las canchas varios meses.

Video Estrella del Liverpool a punto de perderse el Mundial 2026

Si bien la Selección de Suecia no logra aún clasificar al Mundial 2026, sí está en riesgo la participación de uno de sus delanteros estrella, el ofensivo del Liverpool de la Premier League de Inglaterra, Alexander Isak.

El ofensivo de los Reds de 26 años de edad debió ser operado el lunes pasado luego de sufrir una doble fractura de tobillo y peroné de la pierna izquierda que lo mantendrá alejado por varios meses de las canchas.

Alexander Isak suma dos goles con Liverpool esta temporada luego de su llegada como refuerzo proveniente del Newcastle, suma 10 partidos en la Premier League mientras que en la Copa de la Liga de Inglaterra tiene un juego y un gol. En la UEFA Champions League aún no anota.

ALEXANDER ISAK CORRE RIESGO DE JUGAR EL MUNDIAL 2026 CON SUECIA

En las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con la Selección de Suecia jugó cuatro partidos y no pudo reflejarse en el marcador con un gol, pero en dos juegos amistosos en 2025 hizo un gol.

La Selección de Suecia jugará los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 por uno de los cuatro boletos disponibles, se medirá ante Ucrania en marzo próximo dentro de la Ruta B; en caso de ganar se medirá al ganador del Polonia vs. Albania por el pase a la Copa del Mundo de la FIFA.