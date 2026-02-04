    Obed Vargas

    Obed Vargas se acerca al Mundial 2026 con su llegada al Atlético de Madrid

    El mexicano cree que dio un paso adelante para estar en la convocatoria final de la Selección Mexicana.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Obed Vargas se ilusiona con el Mundial 2026 con su llegada al Atlético de Madrid


    Obed Vargas fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, con quien firmó un contrato por cuatro años y medio, hasta el 30 de junio del 2030.

    El futbolista mexicano aseguró que su fichaje con los Colchoneros es “un sueño hecho realidad” y, al ser cuestionado por la Selección Mexicana, reconoció que su llegada al club español lo acerca a cumplir otro sueño, el jugar la Copa Mundial de la FIFA 26.

    “Creo que competir en el Atlético de Madrid, para mí una de las mejores ligas del mundo, te acerca a un Mundial”, declaró el mediocampista de 20 años que ha disputado tres partidos con la selección mayor de México.

    “Para mí es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país, el Mundial será en México, es uno de mis sueños más grandes y creo que estando aquí me acerca al objetivo”, añadió.

    Obed Vargas nació en Anchorage, Alaska, pero es de padres mexicanos, a quienes les agradeció todo el trabajo y sacrificio que hicieron para ayudarlo a convertirse en futbolista profesional.

    “Este logro no es solo mío, es de mi familia, mis abuelos, de mi grupo, de la gente con la que me rodeo, ha sido un trabajo en conjunto.

    “Mis papás emigraron de México a Alaska por un mejor futuro y yo crecí allá por eso, todos mis hermanos. Hoy estoy aquí por el esfuerzo de ellos, por el trabajo, por el coraje y corazón que he aprendido del Atlético de Madrid”, expresó.

    Obed Vargas aseguró que le demostrará a la afición que “está hecho” para jugar en el Atlético de Madrid con quien portará el dorsal número 21.

    Obed Vargas podría debutar en España ante otro mexicano, Álvaro Fidalgo, que también se acaba de unir a LaLiga con el Real Betis.

    Video ¿Forlán, Kun, Torres, Suárez? ¡Obed Vargas elige al GOAT del Atlético!
